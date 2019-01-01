Курс валют у Луцьку на 19 квітня
Сьогодні, 09:07
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.686, а продаж - 27.047.
Євро при купівлі становить - 30.015, при продажу - 30.569.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.743, продаж - 7.153.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.015, при продажу - 30.569.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.743, продаж - 7.153.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому замку відбудеться фестиваль «Волинська княжна»
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 19 квітня
Сьогодні, 09:07
Чого очікувати від дебатів та як вони вплинуть на вибори
Сьогодні, 09:00