14-річна школярка на 9-му місяці вагітності скоїла самогубство
Сьогодні, 09:40
У селі Цибулеве Знам'янського району на Кіровоградщині розповіли про 14-річну Христину, яка вкоротила собі віку. ЇЇ знайшли у зашморгу в дворі біля хати.
Дівчина була на 9 місяці вагітності. Наступного тижня у неї добігав термін пологів, чекала на дівчинку, за словами односельців, - пише Gazeta.ua.
Сім'я Христини роботяща та благополучна, розповіла голова сільської ради Людмила Таранець.
"Хороші працьовиті люди. Родина благополучна. На обліку соціальних служб не перебувала. Усе село в шоці. Що стало причиною такого вчинку, ніхто не знає", — каже жінка.
Дівчина жила разом зі співмешканцем 18-річним Артемом. Стосунки у пари були гарні. Батьки дівчини мешкають у цьому ж селі неподалік. Виховують ще одну доньку та сина.
Смерть школярки розслідує поліція. Слідчі встановлюють причини самогубства.
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Дівчина була на 9 місяці вагітності. Наступного тижня у неї добігав термін пологів, чекала на дівчинку, за словами односельців, - пише Gazeta.ua.
Сім'я Христини роботяща та благополучна, розповіла голова сільської ради Людмила Таранець.
"Хороші працьовиті люди. Родина благополучна. На обліку соціальних служб не перебувала. Усе село в шоці. Що стало причиною такого вчинку, ніхто не знає", — каже жінка.
Дівчина жила разом зі співмешканцем 18-річним Артемом. Стосунки у пари були гарні. Батьки дівчини мешкають у цьому ж селі неподалік. Виховують ще одну доньку та сина.
Смерть школярки розслідує поліція. Слідчі встановлюють причини самогубства.
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