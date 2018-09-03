14-річна школярка на 9-му місяці вагітності скоїла самогубство

Христину, яка вкоротила собі віку. ЇЇ знайшли у зашморгу в дворі біля хати.



Дівчина була на 9 місяці вагітності. Наступного тижня у неї добігав термін пологів, чекала на дівчинку, за словами односельців, - пише



Сім'я Христини роботяща та благополучна, розповіла голова сільської ради Людмила Таранець.



"Хороші працьовиті люди. Родина благополучна. На обліку соціальних служб не перебувала. Усе село в шоці. Що стало причиною такого вчинку, ніхто не знає", — каже жінка.



Дівчина жила разом зі співмешканцем 18-річним Артемом. Стосунки у пари були гарні. Батьки дівчини мешкають у цьому ж селі неподалік. Виховують ще одну доньку та сина.



Смерть школярки розслідує поліція. Слідчі встановлюють причини самогубства.

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