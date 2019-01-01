У Ковелі цвіте сакура. ФОТО





Цвітіння цього екзотичного дерева, безперечно, манить до себе перехожих, гостей міста, - пише



Щоправда, воно не є довготривалим (два тижні), однак і цього достатньо, аби невеличкий куточок Ковеля на деякий час перетворився на Японію звідки родом сакура – відомий символ японської культури.



Торік комунальники міста висадили вздовж відремонтованої вулиці Олени Пчілки аж цілу алею японської вишні.



Саджанці були придбані коштом місцевого бюджету. Наразі свіжо посаджені дерева ще не цвітуть, однак з потеплінням температури і там скоро можна буде побачити квітучі дерева сакури.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже кілька років поспіль у другій половині квітня в самісінькому центрі Ковеля рожевими квітами рясно вкриваються дерева сакури, посаджені одним із місцевих підприємців.Цвітіння цього екзотичного дерева, безперечно, манить до себе перехожих, гостей міста, - пише ПроКовель Щоправда, воно не є довготривалим (два тижні), однак і цього достатньо, аби невеличкий куточок Ковеля на деякий час перетворився на Японію звідки родом сакура – відомий символ японської культури.Торік комунальники міста висадили вздовж відремонтованої вулиці Олени Пчілки аж цілу алею японської вишні.Саджанці були придбані коштом місцевого бюджету. Наразі свіжо посаджені дерева ще не цвітуть, однак з потеплінням температури і там скоро можна буде побачити квітучі дерева сакури.

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