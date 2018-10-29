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У Луцьку шукають свідків аварії на перехресті Карпенка-Карого – Зв'язківців

У Луцьку шукають свідків аварії на перехресті Карпенка-Карого – Зв'язківців
Учора, 18 квітня о 16:00–16:30 трапилася аварія біля перехрестя вулиць Зв'язківців і Карпенка-Карого. Шукають очевидців.

Про це у Facebook написав Ігор Трегубенко.

За його інформацією, зіткнулись білий Ford Tranzit та легкове авто Skoda Spaceback білого кольору.

"Велике прохання водіїв чи пасажирів, які стали очевидцями виїзду Шкоди на сустрічну смугу в момент зіткнення : зателефонуйте за номером 095-155-77-29 або за телефоном 102. Прохання відгукнутись очевидців ДТП, для встановлення реальної картини дорожньої пригоди", - написав чоловік.


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Теги: свідки, очевидці, аварія, Луцьк
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