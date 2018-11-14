Українців попередили про спалах алергії через пилок берези





Про це повідомляє



Небезпечна алергенна обстановка буде спостерігатись по всій Україні, адже березу часто використовують для озеленення. Проте, сплеск загострення симптомів алергії буде обумовлений не лише сезонним піком палінації берези, а й теплою та сонячною погодою, яка, нарешті, прогнозується по всій Україні.



Також у повітрі очікуються помірні та високі концентрації пилку ясена, на алергени якого реагують до 20% українців.



Пилок вільхи, а також рослин родини кипарисові теж все ще реєструється у повітрі, але поодиноко.



У атмосфері також продовжує знаходитись пилок клену, верби, в’язу, тополі, але він не є алергенним. У містах півдня України реєструватиметься й поодинокий пилок платана, але, за останніми даними, він не викликає алергію також.



Дощі на цьому тижні будуть короткочасними і суттєво не вплинуть на алергенну обстановку.



Після опадів, особливо – на півдні України, – спостерігатимуться помірні рівні спор грибів, зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор, а також – спор сажкових грибів.



Сильних до алергії українців закликали не їсти яблука та обмежити прогулянки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного тижня з 18 по 25 квітня в Україні, особливо – у містах лісової та лісостепової зон, – прогнозуються високий та дуже високий ризики алергії на пилок берези, пік пилкування якої очікується днями.Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.Небезпечна алергенна обстановка буде спостерігатись по всій Україні, адже березу часто використовують для озеленення. Проте, сплеск загострення симптомів алергії буде обумовлений не лише сезонним піком палінації берези, а й теплою та сонячною погодою, яка, нарешті, прогнозується по всій Україні.Також у повітрі очікуються помірні та високі концентрації пилку ясена, на алергени якого реагують до 20% українців.Пилок вільхи, а також рослин родини кипарисові теж все ще реєструється у повітрі, але поодиноко.У атмосфері також продовжує знаходитись пилок клену, верби, в’язу, тополі, але він не є алергенним. У містах півдня України реєструватиметься й поодинокий пилок платана, але, за останніми даними, він не викликає алергію також.Дощі на цьому тижні будуть короткочасними і суттєво не вплинуть на алергенну обстановку.Після опадів, особливо – на півдні України, – спостерігатимуться помірні рівні спор грибів, зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор, а також – спор сажкових грибів.Сильних до алергії українців закликали не їсти яблука та обмежити прогулянки.

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