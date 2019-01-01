У місті на Волині відкрили пам’ятну дошку загиблому атовцю

Анатолію Федчишину, який 2014 року загинув в зоні АТО.



Пр це пише газета



«Пам’ятаємо, шануємо, сумуємо», - цих слів немає на пам’ятнику Анатолію Федчишину, офіційно відкритого минулого четверга на території лісопереробного комплексу Любомльського лісгоспу, але про це родині героя сказали вчора усі працівники підприємства.



На нижній склад працювати Анатолій Федчишин прийшов у 2002 році, закінчивши Шацький лісний технікум та відслуживши у війську. Спочатку трудився майстром, а згодом кранівником ККС. До роботи ставився завжди відповідально, а ще був дуже привітним, веселим та дружелюбним. Його поважав весь колектив та цінувало керівництво. Підтримували під час подій Революції Гідності, активним учасником яких він був та гордилися, що їх колега одним із перших став на захист країни в лавах добровольчого батальйону «Дніпро-2».



Тими, ще не так далекими серпневими днями 2014 року, Анатолія чекали вдома. Не дочекалися. 10 серпня куля снайпера обірвала його життя поблизу міста Іловайськ на Донеччині.



Меморіальну дошку на нижньому складі збиралися встановити давно, але все відкладали, шукали відповідного моменту. Та й місця відповідного не було.



Тому й збудували маленький постамент на який прикріпили гранітну плиту.



«Це символічно, що відкриваємо пам’ятник Анатолію Федчишину саме сьогодні – в Міжнародний день пам’яток та історичних місць, - говорить Володимир Туревич, директор ДП «Любомльське ЛГ». - Для нас це дійсно пам'ять і шана нашого колеги, який щодня приходив сюди на роботу, ходив цими алейками. Тепер щодня ми будемо проходити повз нього і, вітаючись, низько вклонятися йому».



Перед початком урочистості настоятель Свято-Михалівської церкви Любомля о.Віктор Возняк провів коротку панахиду, по завершенню якої освятив пам’ятну стелу.



Зі сльозами на очах поклали живі квіти до підніжжя пам’ятника дружина Галина та маленькі донечки героя Вікторія і Даринка, а його рідна сестра Ольга подякувала від імені родини всім присутнім за турботу та підтримку.

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