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На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку

На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
В центрі Шацька на автостоянці на вулиці 50 років Перемоги біля одного з магазинів в авто виявили жінку без ознак життя.

Про це до Шацького відділення поліції повідомили увечері, о 19 години 20 хвилин люди, які побачили жінку, що схилилась над кермом автомобіля марки Opel, повідомляє Район.Шацьк.

На місце події виїхали поліцейські та працівники екстреної медичної допомоги.

На жаль, врятувати життя жительці Любомльського району 1966 року народження не вдалося: медики констатували смерть водійки.

Тіло направили на слідчо-медичну експертизу, яка встановила, що причиною смерті була серцева недостатність.


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Теги: смерть, Шацьк, Волинь
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