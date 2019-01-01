Що робити лучанам, коли їх «зловили» інспектори з паркування

У Луцьку вже від 17 квітня працюють інспектори з паркування. Відтак, у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради розповіли про те, як отримати інформацію про порушення правил паркування.Про це повідомляють муніципали на своїй сторінці у Facebook.Інформація про адмінправопорушення у сфері порушення правил паркування, розміщується для ознайомлення на офіційному веб-сайті Луцької міської ради, за посиланням:Для пошуку інформації про адміністративне правопорушенняв графі «1. Введіть номер постанови» необхідно зазначити номер постанови.В графі «2.Введіть державний номерний знак транспортного засобу» необхідно зазначити серію та номер знаку транспортного засобу.Після цього порушнику буде надана наступна інформація по постанові:№ постанови;Стаття;Дата винесення постанови;Державний номерний знак;Марка автомобіля;Адреса порушення;Статус;Статус виконання.Також можна ознайомитись із описом порушення, наприклад: «Особа, яка керувала автомобілем (водій) Mitsubishi LANCER д.н.з ______ порушила вимогу дорожнього знаку, а саме здійснила зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 «Зупинка заборонена» чим порушила п.3.34 додатку 1 розділу 33 ПДР України».Також на сторінці веб-сайту зазначена інформація щодо підстав звільнення від адміністративної відповідальності: «Відповідальна особа, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, якщо протягом 20 календарних днів з дня вчинення відповідного правопорушення або з дня набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення законної сили: ця особа надала документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать її транспортному засобу; особа, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення зазначеного правопорушення, звернулася особисто до органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення, із заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності, а також надала документ (квитанцію) про сплату відповідного штрафу».В кінці сторінки можна буде ознайомитись з відповідними фото, які є доказами у справі про адміністративне правопорушення.