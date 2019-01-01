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Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*

Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*
Дитяче кафе «Чорничне» дарує усім гостям ігрової зони «Play Hall», що знаходиться на 1-му поверсі РЦ «Промінь», знижку на увесь асортимент гарячих напоїв в розмірі 20%.

Купон акційної пропозиції можна отримати у операторів ігрової зони при покупці нової ігрової карти, або здійснивши поповнення вже існуючої карти на будь-яку суму.

Знижку можна використати у той самий день при замовленні будь-яких гарячих напоїв у дитячому кафе «Чорничне».

Деталі та додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: facebook.com/smugastiy.nosorig/

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Теги: Промінь, Play Hall
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