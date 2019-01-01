Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*

Дитяче кафе «Чорничне» дарує усім гостям ігрової зони «Play Hall», що знаходиться на 1-му поверсі РЦ «Промінь», знижку на увесь асортимент гарячих напоїв в розмірі 20%.Купон акційної пропозиції можна отримати у операторів ігрової зони при покупці нової ігрової карти, або здійснивши поповнення вже існуючої карти на будь-яку суму.Знижку можна використати у той самий день при замовленні будь-яких гарячих напоїв у дитячому кафе «Чорничне».Деталі та додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання: facebook.com/smugastiy.nosorig/