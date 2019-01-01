Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*
Сьогодні, 18:12
Дитяче кафе «Чорничне» дарує усім гостям ігрової зони «Play Hall», що знаходиться на 1-му поверсі РЦ «Промінь», знижку на увесь асортимент гарячих напоїв в розмірі 20%.
Купон акційної пропозиції можна отримати у операторів ігрової зони при покупці нової ігрової карти, або здійснивши поповнення вже існуючої карти на будь-яку суму.
Знижку можна використати у той самий день при замовленні будь-яких гарячих напоїв у дитячому кафе «Чорничне».
Деталі та додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: facebook.com/smugastiy.nosorig/
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Купон акційної пропозиції можна отримати у операторів ігрової зони при покупці нової ігрової карти, або здійснивши поповнення вже існуючої карти на будь-яку суму.
Знижку можна використати у той самий день при замовленні будь-яких гарячих напоїв у дитячому кафе «Чорничне».
Деталі та додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: facebook.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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