У Луцьку жінка на Mazda збила велосипедиста





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що ДТП сталася 16 квітня, по 8 годині ранку на проспекті Відродження в обласному центрі.



Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Mazda-3 допустив наїзд на велосипедиста, 28-річного жителя Рожищенського району.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За кермом автомобіля Mazda-3 перебувала 35-річна жителька обласного центру.



Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Фото ілюстративне.



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