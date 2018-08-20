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У Луцьку жінка на Mazda збила велосипедиста

У Луцьку жінка на Mazda збила велосипедиста
Лучанка на автомобілі Mazda-3 збила велосипедиста, його госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що ДТП сталася 16 квітня, по 8 годині ранку на проспекті Відродження в обласному центрі.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Mazda-3 допустив наїзд на велосипедиста, 28-річного жителя Рожищенського району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За кермом автомобіля Mazda-3 перебувала 35-річна жителька обласного центру.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Фото ілюстративне.

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Теги: Mazda-3, аварія, Луцьк, велосипедист
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Інколи велосипедисти самі винуваті
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