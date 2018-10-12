На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму

Міграційники Волині спільно з співробітниками Управління СБУ в області виявили 10 громадян Соціалістичної Республіки В'єтнам та 2 громадянин Народної Республіки Бангладеш.Про це повідомляє Міграційна служба Волині.Іноземці перебували на території області без жодних документів, які б посвідчували їх особу, або давали право на виїзд з території України, що в свою чергу є підставою для їх затримання та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців.Учора, 18 квітня, Луцький міськрайонний суд щодо чотирьох громадян В'єтнаму та двох Бангладешу прийняв рішення про поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців (ПТПІ) з метою ідентифікації та подальшої передачі до країн походження згідно з договором про реадмісію. Шістьох громадян Соціалістичної Республіки В'єтнам помістять до ПТПІ на півроку з метою їх ідентифікації.