На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку





Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.



Подія трапилась 18 квітня. 32-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки, скоїв розпусні дії відносно 3-річної дитини.



Він завів дитину до сараю у селі, де знущався над нею, там їх знайшла мати.



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