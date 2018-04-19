вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку

На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку
У селі Житомирщині чоловік зґвалтував 3-річну дівчинку.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Подія трапилась 18 квітня. 32-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки, скоїв розпусні дії відносно 3-річної дитини.

Він завів дитину до сараю у селі, де знущався над нею, там їх знайшла мати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, зґвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку
Сьогодні, 12:29
На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму
Сьогодні, 12:25
Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру
Сьогодні, 12:13
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
Сьогодні, 11:53
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
На Харківщині підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика заради відео На Харківщині підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика заради відео
12 квітень, 10:35
Матір встановила вдома відеокамери і побачила, як вітчим зґвалтував дитину Матір встановила вдома відеокамери і побачила, як вітчим зґвалтував дитину
02 квітень, 10:03
14-річний хлопець зґвалтував шестикласника та знімав знущання на відео 14-річний хлопець зґвалтував шестикласника та знімав знущання на відео
23 лютий, 19:46
Зґвалтував, бо заважав рибалити: 16-річний хлопець познущався над дитиною Зґвалтував, бо заважав рибалити: 16-річний хлопець познущався над дитиною
19 квітень, 2018, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку
Сьогодні, 12:29
 0
На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму
Сьогодні, 12:25
 0
Судили волинянку, яка вкрала у магазині шматок ковбаси і сиру
Сьогодні, 12:13
 0
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
Сьогодні, 11:53
 0
Фотограф опублікував магічні світлини вечірнього Луцька
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8