На Житомирщині нелюд зґвалтував 3-річну дівчинку
Сьогодні, 12:29
У селі Житомирщині чоловік зґвалтував 3-річну дівчинку.
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Подія трапилась 18 квітня. 32-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки, скоїв розпусні дії відносно 3-річної дитини.
Він завів дитину до сараю у селі, де знущався над нею, там їх знайшла мати.
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Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Подія трапилась 18 квітня. 32-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки, скоїв розпусні дії відносно 3-річної дитини.
Він завів дитину до сараю у селі, де знущався над нею, там їх знайшла мати.
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