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У Луцьку спіймали шахрая

У Луцьку спіймали шахрая
У Луцьку чоловік викрав у 59-річної жінки телефон.

Так, у середу, 17 квітня, до поліції звернулася лучанка із заявою про шахрайство, - інформує ГУНП у Волинській області.

Жінка повідомила, що по вулиці Гордіюк невідомий чоловік під приводом написання повідомлення заволодів її мобільним телефоном, чим завдав заявниці збитків на суму 2,5 тис. грн.

Поліцейські встановили причетність до скоєння цього шахрайства 33-річного лучанина.

За шахрайські дії чоловікові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі або сплата штрафу в розмірі до 850 грн. або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин.







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Теги: шахрай, Луцьк
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