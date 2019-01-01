Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО





Скляні та пластикові пляшки, дрібне сміття, сухі гілки та навіть автомобільні шини знайшли студенти на території іподрому.



Варто зауважити, що молоді люди не лише прибрали локацію, а й відсортували зібране сміття.



Як повідомили організатори акції - молодіжна рада Луцька та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради за 1 день зусиллям більше 500 осіб було прибрано 8 зон, зібрано 215 мішків склотари, а також 164 мішки ПЕТ-пляшок і більше 300 мішків загального сміття.



До слова, влітку на іподромі Олег Винник. Музикант, окрім гарячих хітів, виконає і абсолютно нові авторські композиції





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 19 квітня, в рамках акції "Зробимо Луцьк чистішим" студенти Луцького педагогічного коледжу прибрали луцький іподром.Скляні та пластикові пляшки, дрібне сміття, сухі гілки та навіть автомобільні шини знайшли студенти на території іподрому.Варто зауважити, що молоді люди не лише прибрали локацію, а й відсортували зібране сміття.Як повідомили організатори акції - молодіжна рада Луцька та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради за 1 день зусиллям більше 500 осіб було прибрано 8 зон, зібрано 215 мішків склотари, а також 164 мішки ПЕТ-пляшок і більше 300 мішків загального сміття.До слова, влітку на іподромі з новою концертною програмою «Роксолана» виступить кумир мільйонів жінок, популярний співак. Музикант, окрім гарячих хітів, виконає і абсолютно нові авторські композиції

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію