Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
Сьогодні, 01:36
У п'ятницю, 19 квітня, в рамках акції "Зробимо Луцьк чистішим" студенти Луцького педагогічного коледжу прибрали луцький іподром.
Скляні та пластикові пляшки, дрібне сміття, сухі гілки та навіть автомобільні шини знайшли студенти на території іподрому.
Варто зауважити, що молоді люди не лише прибрали локацію, а й відсортували зібране сміття.
Як повідомили організатори акції - молодіжна рада Луцька та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради за 1 день зусиллям більше 500 осіб було прибрано 8 зон, зібрано 215 мішків склотари, а також 164 мішки ПЕТ-пляшок і більше 300 мішків загального сміття.
До слова, влітку на іподромі з новою концертною програмою «Роксолана» виступить кумир мільйонів жінок, популярний співак Олег Винник. Музикант, окрім гарячих хітів, виконає і абсолютно нові авторські композиції
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Скляні та пластикові пляшки, дрібне сміття, сухі гілки та навіть автомобільні шини знайшли студенти на території іподрому.
Варто зауважити, що молоді люди не лише прибрали локацію, а й відсортували зібране сміття.
Як повідомили організатори акції - молодіжна рада Луцька та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради за 1 день зусиллям більше 500 осіб було прибрано 8 зон, зібрано 215 мішків склотари, а також 164 мішки ПЕТ-пляшок і більше 300 мішків загального сміття.
До слова, влітку на іподромі з новою концертною програмою «Роксолана» виступить кумир мільйонів жінок, популярний співак Олег Винник. Музикант, окрім гарячих хітів, виконає і абсолютно нові авторські композиції
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
Сьогодні, 01:36
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 22:59