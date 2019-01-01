вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО

Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
У п'ятницю, 19 квітня, в рамках акції "Зробимо Луцьк чистішим" студенти Луцького педагогічного коледжу прибрали луцький іподром.

Скляні та пластикові пляшки, дрібне сміття, сухі гілки та навіть автомобільні шини знайшли студенти на території іподрому.

Варто зауважити, що молоді люди не лише прибрали локацію, а й відсортували зібране сміття.

Як повідомили організатори акції - молодіжна рада Луцька та департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради за 1 день зусиллям більше 500 осіб було прибрано 8 зон, зібрано 215 мішків склотари, а також 164 мішки ПЕТ-пляшок і більше 300 мішків загального сміття.

До слова, влітку на іподромі з новою концертною програмою «Роксолана» виступить кумир мільйонів жінок, популярний співак Олег Винник. Музикант, окрім гарячих хітів, виконає і абсолютно нові авторські композиції


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: толока, прибирання, іподром
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
Сьогодні, 01:36
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 22:59
Схожі новини
Волинян закликають долучитись до найбільшого прибирання області. КАРТА Волинян закликають долучитись до найбільшого прибирання області. КАРТА
17 квітень, 05:28
У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО У Ковелі влаштували генеральне прибирання міста. ФОТО
14 квітень, 01:05
Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО Небайдужі лучани вийшли прибирати парк. ФОТО
13 квітень, 13:58
Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
11 квітень, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
Сьогодні, 01:36
 0
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
 0
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
 0
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8