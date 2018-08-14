В Україну знову намагалися завести 35 тонн заражених помідорів





Вантаж був заражений південноамериканською томатною міллю, - пише



Згідно з повідомленням, фахівці служби виявили та затримали заражену партію томатів під час проведення фітосанітарного контролю митного комплексу в Одеській області.



З метою недопущення подібних випадків відомство направило до Туреччину ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держпродспоживслужба запобігла ввезенню в Україну 35 тонн заражених томатів із Туреччини Вантаж був заражений південноамериканською томатною міллю, - пише УНІАН Згідно з повідомленням, фахівці служби виявили та затримали заражену партію томатів під час проведення фітосанітарного контролю митного комплексу в Одеській області.З метою недопущення подібних випадків відомство направило до Туреччину ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

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