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В Україну знову намагалися завести 35 тонн заражених помідорів

В Україну знову намагалися завести 35 тонн заражених помідорів
Держпродспоживслужба запобігла ввезенню в Україну 35 тонн заражених томатів із Туреччини.

Вантаж був заражений південноамериканською томатною міллю, - пише УНІАН.

Згідно з повідомленням, фахівці служби виявили та затримали заражену партію томатів під час проведення фітосанітарного контролю митного комплексу в Одеській області.

З метою недопущення подібних випадків відомство направило до Туреччину ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.


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Теги: помідори, міль
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