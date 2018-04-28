Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків





Про це розповів власник фермерського господарства, на полях якого квітнуть тюльпани, Олександр Подзізей, йдеться у сюжеті



Олександр Подзізей каже, що торік на фестивалі побувало близько 6 тисяч людей. Тоді відвідувачам представили 200 сортів цих квітів. Цього року тюльпанами засадили понад два гектари поля, кількість сортів збільшили на сотню, фестиваль вирішили проводити на день довше.



За словами очільника фермерського господарства, цьогоріч на фестивалі буде фуд-корт, фотозона, дитячі зони, аніматори. Фестиваль, до слова, триватиме щонайменше три дні, а, можливо, і довше.



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Як і торік, тюльпанове поле квітнутиме поблизу селища Голоби Ковельського району. Точної дати проведення фестивалю організаторка не називає, каже: орієнтуються на кінець квітня – початок травня. Вхід на фестиваль буде платним, дорослому квиток обійдеться у 40 гривень, дитячий – удвічі дешевший.



Безплатно ж, каже організаторка фестивалю Тетяна Пашковська, на поле зможуть потрапити діти-сироти, ветерани АТО, якщо покажуть посвідчення.







Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів, відбувався на Волині 28-29 квітня. Масштабне квіткове свято відбулося у полі, де ростуть тюльпани, на кордоні Ковельського та Рожищенського районів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 тисяч відвідувачів очікують цього року на фестивалі тюльпанів "Волинська Голландія", що вдруге відбудеться в області.Про це розповів власник фермерського господарства, на полях якого квітнуть тюльпани,, йдеться у сюжеті Суспільного Волині Олександр Подзізей каже, що торік на фестивалі побувало близько 6 тисяч людей. Тоді відвідувачам представили 200 сортів цих квітів. Цього року тюльпанами засадили понад два гектари поля, кількість сортів збільшили на сотню, фестиваль вирішили проводити на день довше.За словами очільника фермерського господарства, цьогоріч на фестивалі буде фуд-корт, фотозона, дитячі зони, аніматори. Фестиваль, до слова, триватиме щонайменше три дні, а, можливо, і довше.Як і торік, тюльпанове поле квітнутиме поблизу селища Голоби Ковельського району. Точної дати проведення фестивалю організаторка не називає, каже: орієнтуються на кінець квітня – початок травня. Вхід на фестиваль буде платним, дорослому квиток обійдеться у 40 гривень, дитячий – удвічі дешевший.Безплатно ж, каже організаторка фестивалю, на поле зможуть потрапити діти-сироти, ветерани АТО, якщо покажуть посвідчення.Нагадаємо, минулоріч фестиваль, відвідувачі якого побачили мільйони тюльпанів,. Масштабне квіткове свято відбулося у полі, де ростуть тюльпани, на кордоні Ковельського та Рожищенського районів.

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