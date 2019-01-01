Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 5 днів
Сьогодні, 13:01
У Луцьку декілька днів не працюватиме Генеральне консульство Республіки Польща.
Про це повідомили на сайті консульства.
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"Інформуємо, що 22, 29 квітня 2019 р., а також 01, 03, 09 травня 2019р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - зазначили у прес-службі.
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Про це повідомили на сайті консульства.
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"Інформуємо, що 22, 29 квітня 2019 р., а також 01, 03, 09 травня 2019р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - зазначили у прес-службі.
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