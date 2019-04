«Це мій шлях за 10 років»: співак з Луцька MONATIK випустив яскравий кліп

Український співак MONATIK презентував титульний сингл стадіонного шоу "LOVE IT ритм" і кліп до нього, який співак вважає головним у своїй кар'єрі.Пр це пише Обозреватель "Відео робота "LOVE IT ритм"— це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогоднішнього дня. Я, часом, себе дійсно відчував, як інопланетянин (герой на перших секундах кліпу), який тільки переїхав до столиці . Занадто відрізнялася ця планета від мого звичного життя ", — розповів MONATIK в коментарі прес-службі.При створенні кліпу режисер і вся команда надихнулися низкою голлівудських екранізацій 50-х років: "Співаючі під дощем", "Кумедна мордашка" і багато інших. Режисерською групою було розроблено 53 образи. У команді працювали 5 швачок, 3 асистента. Тільки тканин на костюми пішло 208 м."Основна ідея і головна думка нашої нової відео-роботи"LOVE IT ритм" йде, безумовно, від пісні. Кожен може зловити свій ритм так, як тільки він його може відчути, і зробити це там, де йому це заманеться. Обожнюю екранізувати те, про що співається. Саме тому ми постаралися візуалізувати героїв, про яких написані рядки", - розповіла режисер кліпу Таню Муінне."Офісний персонал,"життям побиті","ліниві","занадто виховані"... Особливих людей (так ми їх для себе називали) ми кастингували. Вони вразили своїми особливими, унікальними навичками і стилем. Для того, щоб все це об'єднати, нам хотілося придумати загальний світ. Ним став дуже яскравий і масштабний Всесвіт мюзиклів 50-х років", — додала вонаВідзначимо, 1 червня 2019 року MONATIK представить Stadium Show "Love It Ритм" на НСК "Олімпійський". Концерт претендує на звання одного з найграндіозніших шоу в Україні за 2019 рік.