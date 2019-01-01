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На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту

На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту
В Маневицькому районі збудують майже 16 кілометрів дороги за програмою транскордонного співробітництва.

Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко на своїй сторінці у Facebook.

На Волині з 2016 року реалізовують спільний проект з гміною Біляни (Республіка Польща) в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Серед запланованих заходів в рамках проекту – проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги від траси М-07 Київ-Варшава до села Костюхнівка, проведення вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в прилеглих населених пунктах сіл Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк та проведення безкоштовного навчання місцевою поліцією та службами надзвичайних ситуацій учнів навчальних закладів району правил безпеки дорожнього руху.

"Договір про співпрацю з гміною Біляни ми підписали ще у 2016 році. Тоді виникла ідея збудувати дорогу від траси М-07, Київ-Варшава, до села Костюхнівка, де розміщений польсько-український центр діалогу. Вони погодилися внести значну частину фінансування, ми зробили заявку, пройшли всі етапи відбору і стали переможцями", – розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Варто зазначити, що на відрізку дороги, який ремонтуватимуть знаходиться міст через річку Рудка в селі Гута Лісівська, який потребує капітального ремонту. За словами голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка, необхідний обсяг фінансування об`єкту – 7,7 млн грн, які планують виділити з субвенції з державного бюджету.

"Будівництво мосту на цьому відрізку дороги не включили в проект, бо він має іншого балансоутримувача. Але держава передбачила області певну суму коштів саме на ремонт мостів, тому в комплексі будемо працювати. Проектно-кошторисну документацію розробить Лісівська сільська рада, після децентралізації вона може собі це дозволити. Бо в 2017 році у них бюджет був 160 тисяч, а у 2018 – вже 1,2 мільйона гривень" – зауважив Олександр Ілліч.

Загалом реалізація проекту розрахована на 2019-2020 роки. Його загальна вартість – близько 65 мільйонів гривень, 38 з яких – грантові кошти, 27 – співфінансування з районного, обласного чи державного бюджету.

На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту
На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту
На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту
На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту

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Теги: Волинь, дорога, Олександр Савченко, Андрій Линдюк
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