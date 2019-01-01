На Волині збудують 16 кілометрів дороги в рамках транскордонного проекту

В Маневицькому районі збудують майже 16 кілометрів дороги за програмою транскордонного співробітництва.Про це повідомив голова Волинської облдержадміністраціїна своїй сторінці у Facebook.На Волині з 2016 року реалізовують спільний проект з гміною Біляни (Республіка Польща) в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Серед запланованих заходів в рамках проекту – проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги від траси М-07 Київ-Варшава до села Костюхнівка, проведення вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в прилеглих населених пунктах сіл Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк та проведення безкоштовного навчання місцевою поліцією та службами надзвичайних ситуацій учнів навчальних закладів району правил безпеки дорожнього руху."Договір про співпрацю з гміною Біляни ми підписали ще у 2016 році. Тоді виникла ідея збудувати дорогу від траси М-07, Київ-Варшава, до села Костюхнівка, де розміщений польсько-український центр діалогу. Вони погодилися внести значну частину фінансування, ми зробили заявку, пройшли всі етапи відбору і стали переможцями", – розповів голова Маневицької райдержадміністраціїВарто зазначити, що на відрізку дороги, який ремонтуватимуть знаходиться міст через річку Рудка в селі Гута Лісівська, який потребує капітального ремонту. За словами голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка, необхідний обсяг фінансування об`єкту – 7,7 млн грн, які планують виділити з субвенції з державного бюджету."Будівництво мосту на цьому відрізку дороги не включили в проект, бо він має іншого балансоутримувача. Але держава передбачила області певну суму коштів саме на ремонт мостів, тому в комплексі будемо працювати. Проектно-кошторисну документацію розробить Лісівська сільська рада, після децентралізації вона може собі це дозволити. Бо в 2017 році у них бюджет був 160 тисяч, а у 2018 – вже 1,2 мільйона гривень" – зауважив Олександр Ілліч.Загалом реалізація проекту розрахована на 2019-2020 роки. Його загальна вартість – близько 65 мільйонів гривень, 38 з яких – грантові кошти, 27 – співфінансування з районного, обласного чи державного бюджету.