На Волині невідомий викрав у водія на заправці сумку з грошима
Сьогодні, 13:49
На автозаправці "Марс" у Нововолинську чоловік розбив вікно автомобіля і викрав сумочку з документами та грішми.
Інцидент трапився учора, 18 квітня, - інформує Радар.
"О 15.30 із чорної машини 46 672 ВО вибіг чоловік, розбив вікно автомобіля «Спринтер» і викрав сумочку з документами й грішми", - пише видання.
Зазначається, що зловмисник втік відразу за гаражі.
Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією щодо іциденту просять телефонувати: 067 919 82 70 (Ігор).
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Інцидент трапився учора, 18 квітня, - інформує Радар.
"О 15.30 із чорної машини 46 672 ВО вибіг чоловік, розбив вікно автомобіля «Спринтер» і викрав сумочку з документами й грішми", - пише видання.
Зазначається, що зловмисник втік відразу за гаражі.
Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією щодо іциденту просять телефонувати: 067 919 82 70 (Ігор).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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