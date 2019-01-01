На Волині невідомий викрав у водія на заправці сумку з грошима





Інцидент трапився учора, 18 квітня, - інформує



"О 15.30 із чорної машини 46 672 ВО вибіг чоловік, розбив вікно автомобіля «Спринтер» і викрав сумочку з документами й грішми", - пише видання.



Зазначається, що зловмисник втік відразу за гаражі.



Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією щодо іциденту просять телефонувати: 067 919 82 70 (Ігор).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автозаправці "Марс" у Нововолинську чоловік розбив вікно автомобіля і викрав сумочку з документами та грішми.Інцидент трапився учора, 18 квітня, - інформує Радар "О 15.30 із чорної машини 46 672 ВО вибіг чоловік, розбив вікно автомобіля «Спринтер» і викрав сумочку з документами й грішми", - пише видання.Зазначається, що зловмисник втік відразу за гаражі.Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією щодо іциденту просять телефонувати: 067 919 82 70 (Ігор).

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