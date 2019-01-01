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На Волині невідомий викрав у водія на заправці сумку з грошима

На Волині невідомий викрав у водія на заправці сумку з грошима
На автозаправці "Марс" у Нововолинську чоловік розбив вікно автомобіля і викрав сумочку з документами та грішми.

Інцидент трапився учора, 18 квітня, - інформує Радар.

"О 15.30 із чорної машини 46 672 ВО вибіг чоловік, розбив вікно автомобіля «Спринтер» і викрав сумочку з документами й грішми", - пише видання.

Зазначається, що зловмисник втік відразу за гаражі.

Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією щодо іциденту просять телефонувати: 067 919 82 70 (Ігор).


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Теги: крадіжка
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