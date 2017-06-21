У Києві чоловік прийшов на кладовище провідати батьків і там помер
Сьогодні, 14:01
У Києві в четвер, 18 квітня, на Байковому кладовищі помер чоловік.
Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Так, трагедія сталась після 18:00. Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.
Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть. За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Так, трагедія сталась після 18:00. Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.
Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть. За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві чоловік прийшов на кладовище провідати батьків і там помер
Сьогодні, 14:01
На Волині невідомий викрав у водія на заправці сумку з грошима
Сьогодні, 13:49
В Україну знову намагалися завести 35 тонн заражених помідорів
Сьогодні, 13:19