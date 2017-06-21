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У Києві чоловік прийшов на кладовище провідати батьків і там помер

У Києві чоловік прийшов на кладовище провідати батьків і там помер
У Києві в четвер, 18 квітня, на Байковому кладовищі помер чоловік.

Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.

Так, трагедія сталась після 18:00. Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.

Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть. За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.

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Теги: смерть, кладовище, могила
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