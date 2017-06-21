У Києві чоловік прийшов на кладовище провідати батьків і там помер





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Так, трагедія сталась після 18:00. Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.



Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть. За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в четвер, 18 квітня, на Байковому кладовищі помер чоловік.Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.Так, трагедія сталась після 18:00. Сторож Байкового кладовища викликав швидку, коли побачив чоловіка, що лежить на землі без свідомості.Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть. За словами свідків, 60-річний чоловік прийшов на кладовище провідати батьків та помер біля їхньої могили.

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