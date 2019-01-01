У Луцьку посеред дороги перекинувся Renault. ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
У Луцьку сталаль дорожньо-транспортна пригода за участю Renault.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зазначається, що на повороті з вулиці Будівельної на Мамсурова перекинувся автомобіль Renault. Аварія сталася близько 13 години.
На місці працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зазначається, що на повороті з вулиці Будівельної на Мамсурова перекинувся автомобіль Renault. Аварія сталася близько 13 години.
На місці працюють патрульні.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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