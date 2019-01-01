У Луцьку посеред дороги перекинувся Renault. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



Зазначається, що на повороті з вулиці Будівельної на Мамсурова перекинувся автомобіль Renault. Аварія сталася близько 13 години.



На місці працюють патрульні.



Деталі - згодом.





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