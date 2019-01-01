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У Луцьку посеред дороги перекинувся Renault. ВІДЕО

У Луцьку посеред дороги перекинувся Renault. ВІДЕО
У Луцьку сталаль дорожньо-транспортна пригода за участю Renault.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зазначається, що на повороті з вулиці Будівельної на Мамсурова перекинувся автомобіль Renault. Аварія сталася близько 13 години.

На місці працюють патрульні.

Деталі - згодом.


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Теги: аварія, Луцьк, Renault
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