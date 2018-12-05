вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька відновлять автентичну трилінку

У центрі Луцька відновлять автентичну трилінку
У Луцьку триває ремонт доріг та прибудинкових територій.

Відтак, у рамках капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській, облаштовують пішохідна зона, вкладається бруківка, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Також, триває благоустрій двору на вулиці Ковельській, 62, 64. Тут встановлять нове LED-освітлення, облаштують дитячий майданчик.

Завершують ремонт вулиці Грабової, що знаходиться у приватному секторі. Попередьо, дорожнє покриття було тут відсутнє, а проїзд ґрунтовою дорогою був ускладнений через велику кількість ям.

Також, бруківкою буде викладено пішохідну зону вулиці Глущець та біля навчально-реабілітаційного центру. А на вулиці Пушкіна, окрім того ще й відновлять автентичну трилінку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: трилінка, вулиця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомі результати луцьких інспекторів з паркування за перші два дні роботи
Сьогодні, 15:24
На Закарпатті 13-річна дівчина потрапила до реанімації через отруєння кокаїном
Сьогодні, 14:54
У центрі Луцька відновлять автентичну трилінку
Сьогодні, 14:35
Порошенко посмертно нагородив трьох Героїв з Волині
Сьогодні, 14:22
У Луцьку посеред дороги перекинувся Renault. ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Сучасна і зі збереженим історичним «обличчям»: як у Луцьку реконструюють стару вулицю* Сучасна і зі збереженим історичним «обличчям»: як у Луцьку реконструюють стару вулицю*
05 квітень, 13:59
У Луцьку перекрили вулицю У Луцьку перекрили вулицю
02 квітень, 09:44
У Луцьку цьогоріч ремонтуватимуть головну вулицю міста У Луцьку цьогоріч ремонтуватимуть головну вулицю міста
28 січень, 12:51
На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
05 грудень, 2018, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»
Сьогодні, 15:30
 0
Відомі результати луцьких інспекторів з паркування за перші два дні роботи
Сьогодні, 15:24
 0
На Закарпатті 13-річна дівчина потрапила до реанімації через отруєння кокаїном
Сьогодні, 14:54
 0
У центрі Луцька відновлять автентичну трилінку
Сьогодні, 14:35
 0
Порошенко посмертно нагородив трьох Героїв з Волині
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8