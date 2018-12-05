У центрі Луцька відновлять автентичну трилінку
Сьогодні, 14:35
У Луцьку триває ремонт доріг та прибудинкових територій.
Відтак, у рамках капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській, облаштовують пішохідна зона, вкладається бруківка, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Також, триває благоустрій двору на вулиці Ковельській, 62, 64. Тут встановлять нове LED-освітлення, облаштують дитячий майданчик.
Завершують ремонт вулиці Грабової, що знаходиться у приватному секторі. Попередьо, дорожнє покриття було тут відсутнє, а проїзд ґрунтовою дорогою був ускладнений через велику кількість ям.
Також, бруківкою буде викладено пішохідну зону вулиці Глущець та біля навчально-реабілітаційного центру. А на вулиці Пушкіна, окрім того ще й відновлять автентичну трилінку.
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Відтак, у рамках капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській, облаштовують пішохідна зона, вкладається бруківка, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Також, триває благоустрій двору на вулиці Ковельській, 62, 64. Тут встановлять нове LED-освітлення, облаштують дитячий майданчик.
Завершують ремонт вулиці Грабової, що знаходиться у приватному секторі. Попередьо, дорожнє покриття було тут відсутнє, а проїзд ґрунтовою дорогою був ускладнений через велику кількість ям.
Також, бруківкою буде викладено пішохідну зону вулиці Глущець та біля навчально-реабілітаційного центру. А на вулиці Пушкіна, окрім того ще й відновлять автентичну трилінку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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