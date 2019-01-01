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На Закарпатті 13-річна дівчина потрапила до реанімації через отруєння кокаїном

На Закарпатті 13-річна дівчина потрапила до реанімації через отруєння кокаїном
У Мукачеві 13-річна дівчинка важко отруїлась алкоголем та наркотиками.

Про це повідомила служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, - пише ТСН.

"Надійшло повідомлення про 13-річну дитину, яка у важкому стані працівниками поліції була доправлена до обласної дитячої лікарні м. Мукачеве. У крові дівчинки, якій діагностовано алкогольне отруєння важкого ступеню, виявлено наркотичну речовину-кокаїн", - розповіли у відомстві.

Як з’ясувалося, дівчинка виховується у повній благополучній родині та навчається в одній зі шкіл центральної частини міста, а алкоголь та наркотики вона вживала в колі однолітків.

Нині правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та осіб, які продали дітям алкоголь та наркотики.

Своєю чергою місцеве видання Mukachevo.net уточнило, що у реанімації дівчинці промили шлунок, а потім перевели до інфекційного відділення.

Стан підлітка - задовільний.

Окрім цього, зазначається, що сьогодні, 19 квітня, дівчинку під розписку забрала бабуся.

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Теги: реанімація, отруєння, кокаїн
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