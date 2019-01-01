Відомі результати луцьких інспекторів з паркування за перші два дні роботи





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.



Інспектори зосередили свою роботу в центральній частині міста, а саме на вулицях: Богдана Хмельницького, Станіславського, Ковельська, Глушець, Кривий Вал, Градний узвіз, Волі, Винниченка, Братковського, Лесі Українки, Іови Кондзелевича, Сенаторки Левчаківської.



Порушували в основному частини 1 та 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів).



За порушення частини 1 статті 122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.), а за порушення частини 3 статті 122 КУпАП - штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн.).



Нагадаємо, у Луцьку від 17 квітня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За перші два дні роботи інспекторів з паркування у місті Луцьку винесли 61 постанову у справах про адміністративні правопорушення на суму 19 635 гривень.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.Інспектори зосередили свою роботу в центральній частині міста, а саме на вулицях: Богдана Хмельницького, Станіславського, Ковельська, Глушець, Кривий Вал, Градний узвіз, Волі, Винниченка, Братковського, Лесі Українки, Іови Кондзелевича, Сенаторки Левчаківської.Порушували в основному частини 1 та 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів).За порушення частини 1 статті 122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.), а за порушення частини 3 статті 122 КУпАП - штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн.).Нагадаємо, у Луцьку від 17 квітня працюють перші 3 інспектори з паркування

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