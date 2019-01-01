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Відомі результати луцьких інспекторів з паркування за перші два дні роботи

Відомі результати луцьких інспекторів з паркування за перші два дні роботи
За перші два дні роботи інспекторів з паркування у місті Луцьку винесли 61 постанову у справах про адміністративні правопорушення на суму 19 635 гривень.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

Інспектори зосередили свою роботу в центральній частині міста, а саме на вулицях: Богдана Хмельницького, Станіславського, Ковельська, Глушець, Кривий Вал, Градний узвіз, Волі, Винниченка, Братковського, Лесі Українки, Іови Кондзелевича, Сенаторки Левчаківської.

Порушували в основному частини 1 та 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів).

За порушення частини 1 статті 122 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.), а за порушення частини 3 статті 122 КУпАП - штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн.).

Нагадаємо, у Луцьку від 17 квітня працюють перші 3 інспектори з паркування.

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Теги: Луцьк, інспектори з паркування, муніципали
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Коментарі 1
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Мало, треба сто штрафів на одного паркувальника в день.
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