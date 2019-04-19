Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих
Сьогодні, 15:37
Вести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» будуть Андрій Куликов та Олена Фроляк.
Про це виданню «Українська правда» повідомило джерело близьке до переговорів.
Зазначають також, що під час дебатів кандидати відповідатимуть на три питання кожен.
Додають, що дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.
Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.
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Про це виданню «Українська правда» повідомило джерело близьке до переговорів.
Зазначають також, що під час дебатів кандидати відповідатимуть на три питання кожен.
Додають, що дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.
Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В яке времнє будуть дебати?
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