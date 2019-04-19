вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих

Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих
Вести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» будуть Андрій Куликов та Олена Фроляк.

Про це виданню «Українська правда» повідомило джерело близьке до переговорів.

Зазначають також, що під час дебатів кандидати відповідатимуть на три питання кожен.

Додають, що дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.

Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дебати, Олімпійський, ведучі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В яке времнє будуть дебати?
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спіймали «на гарячому» чоловіка, який малював графіті на паркані у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:13
Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради
Сьогодні, 15:57
Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих
Сьогодні, 15:37
Стало відомо, де й коли буде «Бандерштат-2019»
Сьогодні, 15:30
Відомі результати луцьких інспекторів з паркування за перші два дні роботи
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському» Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському»
16 квітень, 21:52
Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу
14 квітень, 15:17
Виступ Петра Порошенка на «Олімпійському» 14 квітня. Пряма трансляція Виступ Петра Порошенка на «Олімпійському» 14 квітня. Пряма трансляція
14 квітень, 14:24
Інтрига дня: на «Олімпійському» готуються до дебатів Порошенка і Зеленського Інтрига дня: на «Олімпійському» готуються до дебатів Порошенка і Зеленського
14 квітень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині водій збив 17-річного хлопця і втік з місця аварії
Сьогодні, 17:05
 0
Хто насправді у команді Зеленського: оприлюднили таємну переписку штабу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:03
 0
У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:54
 0
Луцьк – на порозі сміттєвого колапсу: деталі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
 0
На Волині сокирою порубали сотні знарядь «рибних» браконьєрів
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8