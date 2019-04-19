Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих

Андрій Куликов та Олена Фроляк.



Про це виданню «



Зазначають також, що під час дебатів кандидати відповідатимуть на три питання кожен.



Додають, що дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.



Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.





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