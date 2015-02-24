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Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО

Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
На столичному НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, відбудуться дебати між кандидатами в Президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Прихильники обох кандидатів з'їжджаються з усієї України, аби побачити один з найбільших в її історії політичний двобій.

Чимало волинян теж поїхали до столиці на подію, якої зараз всі так очікують з цікавістю. Світлини з Києва жителі Луцька та області публікують на своїх сторінках у соцмережах.

«Самооборонівець» та підприємець Олександр Ніколайчук разом з іншими активістами



Очільник волинської «Солідарності» Іван Мирка



Інспектор з охорони публічної безпеки та порядку у Луцький ВП ГУНП у Волинській області Роман Богдан.

Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО


Працівник добровольчого батальйону «Світязь» Василь Климюк.

Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО


Депутат Волиньради Михайло Імберовський



Речниця столичної поліції, лучанка Оксана Блищик



Керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця



Нагадаємо, депати відбудуться вже сьогодні, 19 квітня, о 19:00. За попередньою інформацією, вести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» будуть Андрій Куликов та Олена Фроляк.




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Теги: дебати, Волинь
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