Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО

На столичному НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, відбудуться дебати між кандидатами в Президенти УкраїнитаПрихильники обох кандидатів з'їжджаються з усієї України, аби побачити один з найбільших в її історії політичний двобій.Чимало волинян теж поїхали до столиці на подію, якої зараз всі так очікують з цікавістю. Світлини з Києва жителі Луцька та області публікують на своїх сторінках у соцмережах.«Самооборонівець» та підприємецьразом з іншими активістамиОчільник волинської «Солідарності»Інспектор з охорони публічної безпеки та порядку у Луцький ВП ГУНП у Волинській областіПрацівник добровольчого батальйону «Світязь»Депутат ВолиньрадиРечниця столичної поліції, лучанкаКерівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку"Нагадаємо, депати відбудуться вже сьогодні, 19 квітня, о 19:00. За попередньою інформацією, вести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» будутьта