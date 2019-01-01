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Спіймали «на гарячому» чоловіка, який малював графіті на паркані у Луцьку. ВІДЕО

Спіймали «на гарячому» чоловіка, який малював графіті на паркані у Луцьку. ВІДЕО
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька Спіймали «на гарячому» чоловіка, який малював графіті на паркані на вулиці Ківерцівська, 1.

Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Своїми діями молодик порушив «Правила благоустрою міста Луцька.

Інспектори склали на нього адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер за свої дії він змушений буде сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Точну суму визначать на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за його місцем проживання.

Довідково:

«Правила благоустрою міста Луцька» забороняють робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою.


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Теги: графіті, муніципали, Луцьк
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Коментарі 2
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І де там графіті? Він якусь рекламу пише, а графіті це така різнобарвна важкочитаєма хрінь.
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Там реклама будівельних матеріалів.Газоблок , цемент,пінопласт...
Він вже практично домалював
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