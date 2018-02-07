Луцьк – на порозі сміттєвого колапсу: деталі. ВІДЕО





Про проблеми зі сміттям у місті говорили 18 квітня у ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі»,– повідомляє



Про те, що Луцьку загрожує сміттєвий колапс ще у червні 2017 року говорив начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук.



«Треба негайно включатися, аби не допустити ситуації, яка сталася у Львові», - казав він, закликаючи Луцьку міську раду провести рекультивацію старого полігону у Брище.



Необхідної рекультивації так і не відбулося, і у квітні 2019-го екологи повідомили, що штрафують департамент житлово-комунального господарства Луцькради на 4 мільйони 172 тисячі гривень за незаконну діяльність у сфері поводження з відходами.



Серед порушень:



– переповнений полігон у Брищі,

– стихійні сміттєзвалища у Луцьку,

– відсутність роздільного збору сміття та режиму водоохоронної зони річки Сапалаївка, інших водних об’єктів,

– збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.



Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Шеремета розповів, що за межами чаші полігону, куди повинно відповідно до проектної документації, захоронюватися сміття та тверді побутові відходи, складувалися відходи.



«Вони ж там і перегнивали і внаслідок чого ми зафіксували факт забруднення земельної ділянки», – повідомив Сергій Шеремета.



Своєю чергою начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась вважає результати перевірки хибними, мовляв знімок полігону, який визначав його межі, був зроблений неякісною технікою.



«Вона проводилася без залучення працівників департаменту. Ну і ще те, що в нас є зйомка наша, яка зроблена ліцензійною фірмою геодезичною в 2018 році, там зовсім інші цифри. Таких можна називати дуже багато порушень, відповідно до яких цей штраф взагалі, я вважаю, є безпідставним. Відповідно ми пишемо заперечення на даний припис. Далі відстоюватимемо свої права у суді», – прокоментував Юрій Крась.



А тим часом депутат Луцької міської ради Андрій Покровський вимагає покарати міську владу за бездіяльність, яка веде до екологічної катастрофи.



«Тиждень тому керівництво міста звітувало про «великі» здобутки і, напевно, вже повиписувало собі чергові премії… Влада не має права давати премії працівникам, які допустили недбальство, яке призвело до великих втрат бюджету! За такі прорахунки треба віддавати під суд і публічний осуд!», – переконаний Андрій Покровський.



А його заява спровокувала обговорення проблеми у соцмережі Facebook. Зокрема критичний пост у бік обранця громади написав перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.



«Зараз ми активно працюємо над залученням інвестицій і пошуком інвесторів для можливої побудови сміттєсортувального, або сміттєспалювального заводу. Ця процедура не є легкою, а вартість такого заводу потягне на два річних бюджети міської ради. Але ми продовжуємо роботу в цьому напрямку й надалі будемо шукати шляхи для повного вирішення всіх проблем сміттєвого полігону в селі Брище. Депутатові Покровському варто нагадати, що суспільство потребує допомоги, ефективних дій, а не критиканства за спиною», – написав Недопад.



Своєю чергою, юрист Валентин Хаймик у коментарі «Протилежному погляду» зазначив, що саме чиновники Луцькради, які отримують досить високі заробітні плати та премії, відповідальні за вирішення проблем зі сміттям, а не опозиційні депутати, які фактично не мають реальної змоги ефективно впливати на розвиток міста.



У підсумку хто правий: міська рада чи екологічна інспекція – вирішуватиме суд. Але те, що в Луцьку і справді існує проблема із сортуванням сміття, видно неозброєним оком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штраф на суму у більш ніж 4 мільйони доведеться сплатити департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради за незаконну діяльність у сфері поводження з відходами, через незабезпечення їх роздільного збирання. До того ж полігон твердих побутових відходів у селі Брище переповнений, а приписи екоінспекції за результатами попередніх перевірок міською радою не виконані.Про проблеми зі сміттям у місті говорили 18 квітня у ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі»,– повідомляє «Конкурент» Про те, що Луцьку загрожує сміттєвий колапс ще у червні 2017 року говорив начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області«Треба негайно включатися, аби не допустити ситуації, яка сталася у Львові», - казав він, закликаючи Луцьку міську раду провести рекультивацію старого полігону у Брище.Необхідної рекультивації так і не відбулося, і у квітні 2019-го екологи повідомили, що штрафують департамент житлово-комунального господарства Луцькради на 4 мільйони 172 тисячі гривень за незаконну діяльність у сфері поводження з відходами.– переповнений полігон у Брищі,– стихійні сміттєзвалища у Луцьку,– відсутність роздільного збору сміття та режиму водоохоронної зони річки Сапалаївка, інших водних об’єктів,– збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській областірозповів, що за межами чаші полігону, куди повинно відповідно до проектної документації, захоронюватися сміття та тверді побутові відходи, складувалися відходи.«Вони ж там і перегнивали і внаслідок чого ми зафіксували факт забруднення земельної ділянки», – повідомив Сергій Шеремета.Своєю чергою начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радивважає результати перевірки хибними, мовляв знімок полігону, який визначав його межі, був зроблений неякісною технікою.«Вона проводилася без залучення працівників департаменту. Ну і ще те, що в нас є зйомка наша, яка зроблена ліцензійною фірмою геодезичною в 2018 році, там зовсім інші цифри. Таких можна називати дуже багато порушень, відповідно до яких цей штраф взагалі, я вважаю, є безпідставним. Відповідно ми пишемо заперечення на даний припис. Далі відстоюватимемо свої права у суді», – прокоментував Юрій Крась.А тим часом депутат Луцької міської радивимагає покарати міську владу за бездіяльність, яка веде до екологічної катастрофи.«Тиждень тому керівництво міста звітувало про «великі» здобутки і, напевно, вже повиписувало собі чергові премії… Влада не має права давати премії працівникам, які допустили недбальство, яке призвело до великих втрат бюджету! За такі прорахунки треба віддавати під суд і публічний осуд!», – переконаний Андрій Покровський.А його заява спровокувала обговорення проблеми у соцмережі Facebook. Зокрема критичний пост у бік обранця громади написав перший заступник Луцького міського голови«Зараз ми активно працюємо над залученням інвестицій і пошуком інвесторів для можливої побудови сміттєсортувального, або сміттєспалювального заводу. Ця процедура не є легкою, а вартість такого заводу потягне на два річних бюджети міської ради. Але ми продовжуємо роботу в цьому напрямку й надалі будемо шукати шляхи для повного вирішення всіх проблем сміттєвого полігону в селі Брище. Депутатові Покровському варто нагадати, що суспільство потребує допомоги, ефективних дій, а не критиканства за спиною», – написав Недопад.Своєю чергою, юристу коментарі «Протилежному погляду» зазначив, що саме чиновники Луцькради, які отримують досить високі заробітні плати та премії, відповідальні за вирішення проблем зі сміттям, а не опозиційні депутати, які фактично не мають реальної змоги ефективно впливати на розвиток міста.У підсумку хто правий: міська рада чи екологічна інспекція – вирішуватиме суд. Але те, що в Луцьку і справді існує проблема із сортуванням сміття, видно неозброєним оком.

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