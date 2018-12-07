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У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО

У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО
Стихійна торгівля на вулиці Незалежності в Іваничах перешкоджає руху транспорту і пішоходів.

Після встановлення обмежувачів руху на вулиці Грушевського увесь транспорт, в тому числі і громадський, рухається дорогою біля ринку, - пише Буг.

Міжміські маршрутки курсують вулицею Незалежності, проте в базарні дні проїхати тут практично неможливо.

Тротуарну доріжку займає стихійна торгівля яка перешкоджає руху пішоходів. На тротуарах розташували столи з товаром, тож перехожим доводиться наражати себе на небезпеку та йти по проїжджій частині.

Торгуючи майже в екстримальних умовах, продавці перешкоджають і руху автотранспорту. Водії змушені чекати, поки пішоходи розійдуться.

“Є рішення виконавчого комітету селищної ради про заборону торгівлі за межами торгових рядів ринку, яке є обов’язковим до виконання. Контролювати це рішення повинна поліція. Ми неодноразово організовували спільні рейди, проводили соціально-просвітницьку роботу, встановили спеціальні столи на Грушевського для продажу молока, проте люди продовжують там торгувати”, – повідомив селищний голова Федір Войтюк.

Хоч на ринку є багато вільного місця, продавці намагаються збути товар там, де більш людно.

Ринок знаходиться буквально “під носом” у поліції, проте правоохоронці не реагують на ситуацію з торгівлею при дорозі.

“Чекають, поки станеться ДТП”, – обурюються бездіяльністю полісменів водії.
У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО
У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО
У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО
У селищі на Волині «базарники» блокують рух транспорту. ФОТО

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Теги: рух, транспорт, Іваничі
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