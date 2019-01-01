Хто насправді у команді Зеленського: оприлюднили таємну переписку штабу. ВІДЕО

Володимира Зеленського. Згідно з цим листуванням, у штабі Зеленського існує чотири групи впливу на нього. За вплив на кандидата борються юрист Коломойського і митник часів Януковича.



За словами керівника проекту Дениса Бігуса, листування йому передали самі члени штабу Зеленського.



«Це настільки злив, що до нього додавалася навіть методичні рекомендації по використанню, які пішли у смітник одразу, щойно ми над ними відсміялися. Але водночас, листування правдиве, важливе і цікаве», – заявив він у вступі до розслідування.



Стверджується, що виборчий штаб Зеленського умовно розділений на групи, які контролюють окремі напрямки роботи. Кожен з них має лідерів, щоправда, жодного із них кандидат не показав 18 квітня в ефірі каналу «1+1», коли розповідав про свою команду.







Першою групою («Дядя»), на думку журналістів, керує адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан. Він має відокремлений медіа-офіс з власним бюджетом, управлінням і повноваженнями. Богдан співпрацює із засновником продаєш-студії «Гуд Медіа» Кирилом Тимошенком і актором студії «Квартал 95» Артемом Гагаріним.



Назва група «Нижні» збігається, ймовірно, з прізвищем її лідера — юриста Сергія Нижного. Його юридична компанія «Хіллмонт Партнерс» співпрацювала з «Кварталом».



Лідер умовної групи «Регіони» — Ілля Павлюк. В листуваннях він фігурує як «Ілля Миколайович». Павлюк — екс-помічник нардепа Ігоря Калєтніка, який очолював митницю за часів президента Януковича. Головна функція Павлюка в штабі Зеленського – координація і фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду або ж контроль на місцях», – стверджують розслідувачі.



У групу «Квартал», на думку Bihus.Info, входять бізнес-партнери Зеленського з кіноіндустрії — брати Сергій та Борис Шефіри.







Згідно з висновками розслідування, адвокат Ігоря Коломойського не лише консультує штаб Зеленського з юридичних питань, як раніше заявляли прибічники кандидата, а й відповідає за медіа.



Як стверджують журналісти, у листопаді 2018 співробітник штабу Зеленського Олександр Корнієнко написав продюсеру «Студії Квартал 95» Сергію Трофімову, що Богдан займається «медіа-офісом».



«Я зрозумів, чим займається Богдан. Нарешті. Це той самий медіа-офіс, із окремим бюджетом, управлінням і повноваженням. Що теж непогано. Є певна проблема, що він не все генерує у відповідності до загальної лінії в голові Вови», – йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили частини Telegram-переписки працівників передвиборчого штабу кандидата в президенти. Згідно з цим листуванням, у штабі Зеленського існує чотири групи впливу на нього. За вплив на кандидата борються юрист Коломойського і митник часів Януковича.За словами керівника проекту, листування йому передали самі члени штабу Зеленського.«Це настільки злив, що до нього додавалася навіть методичні рекомендації по використанню, які пішли у смітник одразу, щойно ми над ними відсміялися. Але водночас, листування правдиве, важливе і цікаве», – заявив він у вступі до розслідування.Стверджується, що виборчий штаб Зеленського умовно розділений на групи, які контролюють окремі напрямки роботи. Кожен з них має лідерів, щоправда, жодного із них кандидат не показав 18 квітня в ефірі каналу «1+1», коли розповідав про свою команду.Першою групою (), на думку журналістів, керує адвокат бізнесмена. Він має відокремлений медіа-офіс з власним бюджетом, управлінням і повноваженнями. Богдан співпрацює із засновником продаєш-студії «Гуд Медіа»і актором студії «Квартал 95»Назва групазбігається, ймовірно, з прізвищем її лідера — юриста. Його юридична компанія «Хіллмонт Партнерс» співпрацювала з «Кварталом».Лідер умовної групи. В листуваннях він фігурує як «Ілля Миколайович». Павлюк — екс-помічник нардепа, який очолював митницю за часів президента Януковича. Головна функція Павлюка в штабі Зеленського – координація і фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду або ж контроль на місцях», – стверджують розслідувачі.У групу, на думку Bihus.Info, входять бізнес-партнери Зеленського з кіноіндустрії — братитаЗгідно з висновками розслідування, адвокатне лише консультує штаб Зеленського з юридичних питань, як раніше заявляли прибічники кандидата, а й відповідає за медіа.Як стверджують журналісти, у листопаді 2018 співробітник штабу Зеленськогонаписав продюсеру «Студії Квартал 95», що Богдан займається «медіа-офісом».«Я зрозумів, чим займається Богдан. Нарешті. Це той самий медіа-офіс, із окремим бюджетом, управлінням і повноваженням. Що теж непогано. Є певна проблема, що він не все генерує у відповідності до загальної лінії в голові Вови», – йдеться в повідомленні.

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