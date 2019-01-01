На Рівненщині водій збив 17-річного хлопця і втік з місця аварії
Сьогодні, 17:05
У Сарнах сьогодні, 19 квітня, на пішохідному переході водій легковика збив 17-річного хлопця та зник з місця події.
У поліції встановили, що водій Volkswagen Passat, 42-річний житель Зарічного, ймовірно, з перевищенням швидкості рухався вулицею Суворова, - пише ГУНП у Рівненській області.
У цей час дорогу по нерегульованому пішохідному переході перетинав 17-річний юнак. Попри екстрене гальмування водію не вдалося уникнути наїзду на пішохода. Хлопця відкинуло в сторону, а водій з місця пригоди втік.
Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого доставили до медзакладу, де лікарі діагностували у нього забої ніг.
Винуватця дорожньо-транспортної пригоди розшукали дорогою до місця його проживання у місті Зарічному.
У нього відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп'яніння. Автомобіль вилучили та помістили на територію відділення поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Сарненського відідлу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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У поліції встановили, що водій Volkswagen Passat, 42-річний житель Зарічного, ймовірно, з перевищенням швидкості рухався вулицею Суворова, - пише ГУНП у Рівненській області.
У цей час дорогу по нерегульованому пішохідному переході перетинав 17-річний юнак. Попри екстрене гальмування водію не вдалося уникнути наїзду на пішохода. Хлопця відкинуло в сторону, а водій з місця пригоди втік.
Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого доставили до медзакладу, де лікарі діагностували у нього забої ніг.
Винуватця дорожньо-транспортної пригоди розшукали дорогою до місця його проживання у місті Зарічному.
У нього відібрали зразки крові на предмет визначення стану сп'яніння. Автомобіль вилучили та помістили на територію відділення поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Сарненського відідлу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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