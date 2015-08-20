Жасмінна, Фіалкова і Колодяженська: у Ковелі з'являться нові вулиці
Сьогодні, 17:19
Ковель розбудовується. І про назви для новостворених вулиць йшлося на засіданні топонімічної комісії.
Рішенням Ковельської міської ради затверджено детальний план території розміщення садибної житлової забудови на території садівничого товариства «Світанок», - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Проектом передбачається створення трьох нових вулиць.
У ході обговорення було рекомендовано їм присвоїти наступні назви: Жасмінна, Фіалкова та Колодяженська, адже вона розташована у напрямку цього населеного пункту.
Остаточно ці пропозиції мають погодити депутати.
Разом з тим, було запропоновано на наступне засідання топонімічної комісії винести питання щодо перейменування вулиці 40 років Перемоги на честь Євге́на Сверстю́ка.
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Рішенням Ковельської міської ради затверджено детальний план території розміщення садибної житлової забудови на території садівничого товариства «Світанок», - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Проектом передбачається створення трьох нових вулиць.
У ході обговорення було рекомендовано їм присвоїти наступні назви: Жасмінна, Фіалкова та Колодяженська, адже вона розташована у напрямку цього населеного пункту.
Остаточно ці пропозиції мають погодити депутати.
Разом з тим, було запропоновано на наступне засідання топонімічної комісії винести питання щодо перейменування вулиці 40 років Перемоги на честь Євге́на Сверстю́ка.
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