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Жасмінна, Фіалкова і Колодяженська: у Ковелі з'являться нові вулиці

Жасмінна, Фіалкова і Колодяженська: у Ковелі з'являться нові вулиці
Ковель розбудовується. І про назви для новостворених вулиць йшлося на засіданні топонімічної комісії.

Рішенням Ковельської міської ради затверджено детальний план території розміщення садибної житлової забудови на території садівничого товариства «Світанок», - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Проектом передбачається створення трьох нових вулиць.

У ході обговорення було рекомендовано їм присвоїти наступні назви: Жасмінна, Фіалкова та Колодяженська, адже вона розташована у напрямку цього населеного пункту.

Остаточно ці пропозиції мають погодити депутати.

Разом з тим, було запропоновано на наступне засідання топонімічної комісії винести питання щодо перейменування вулиці 40 років Перемоги на честь Євге́на Сверстю́ка.


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Теги: Ковель, вулиці
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