вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч

Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч
В селі Новий Мосир, що на Ковельщині, двоє чоловіків попередньо змовившись винесли з будинку 147 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що 8 квітня 2018 року один з обвинувачених запропонував іншому вкрасти гроші з будинку в селі Новий Мосир, що у Ковельському районі. За домовленістю один зі злочинців мав виконувати роль пособника, попередивши останнього в разі появи можливих очевидців злочину.

Так, підійшовши до будинку, один з обвинувачених залишився назовні, натомість інший чоловік розбив скло та проник в середину будинку, звідки викрав 147 тисяч гривень, а також мобільний телефон та парфуми. Заплативши спільнику 400 гривень, крадій розпорядився грошима на власний розсуд.

В судовому засіданні крадій грошей свою вину визнав частково. Він розповів суду, що інший обвинувачений просто пішов з ним по самогон, а крадіжку він вирішив вчинити сам. Також чоловік стверджував, що вкрав 118 тисяч 800 гривень, оскільки перераховував гроші. Щодо того, чому дав своєму компаньйону 400 гривень, зауважив, що в того просто було складне матеріальне становище, тому він вирішив допомогти.

Інший обвинувачений також підтвердив слова свого компаньйона.

Незважаючи на це, вина обох була доведена зібраними доказами.

Таким чином, одному з чоловіків суд призначив покарання у виді 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, натомість інший злочинець отримав менший строк – 3,5 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, будинок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про спалах алергії через пилок берези
Сьогодні, 18:23
Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*
Сьогодні, 18:12
Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч
Сьогодні, 17:39
Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:21
Жасмінна, Фіалкова і Колодяженська: у Ковелі з'являться нові вулиці
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок
21 листопад, 2018, 13:48
У селі на Волині роми обікрали будинок місцевої мешканки У селі на Волині роми обікрали будинок місцевої мешканки
19 травень, 2018, 10:25
У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого
18 квітень, 16:37
Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині
02 квітень, 20:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»
Сьогодні, 18:30
 0
Українців попередили про спалах алергії через пилок берези
Сьогодні, 18:23
 0
Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*
Сьогодні, 18:12
 0
Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч
Сьогодні, 17:39
 0
Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8