Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч
Сьогодні, 17:39
В селі Новий Мосир, що на Ковельщині, двоє чоловіків попередньо змовившись винесли з будинку 147 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час судового засідання вдалося встановити, що 8 квітня 2018 року один з обвинувачених запропонував іншому вкрасти гроші з будинку в селі Новий Мосир, що у Ковельському районі. За домовленістю один зі злочинців мав виконувати роль пособника, попередивши останнього в разі появи можливих очевидців злочину.
Так, підійшовши до будинку, один з обвинувачених залишився назовні, натомість інший чоловік розбив скло та проник в середину будинку, звідки викрав 147 тисяч гривень, а також мобільний телефон та парфуми. Заплативши спільнику 400 гривень, крадій розпорядився грошима на власний розсуд.
В судовому засіданні крадій грошей свою вину визнав частково. Він розповів суду, що інший обвинувачений просто пішов з ним по самогон, а крадіжку він вирішив вчинити сам. Також чоловік стверджував, що вкрав 118 тисяч 800 гривень, оскільки перераховував гроші. Щодо того, чому дав своєму компаньйону 400 гривень, зауважив, що в того просто було складне матеріальне становище, тому він вирішив допомогти.
Інший обвинувачений також підтвердив слова свого компаньйона.
Незважаючи на це, вина обох була доведена зібраними доказами.
Таким чином, одному з чоловіків суд призначив покарання у виді 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, натомість інший злочинець отримав менший строк – 3,5 роки.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час судового засідання вдалося встановити, що 8 квітня 2018 року один з обвинувачених запропонував іншому вкрасти гроші з будинку в селі Новий Мосир, що у Ковельському районі. За домовленістю один зі злочинців мав виконувати роль пособника, попередивши останнього в разі появи можливих очевидців злочину.
Так, підійшовши до будинку, один з обвинувачених залишився назовні, натомість інший чоловік розбив скло та проник в середину будинку, звідки викрав 147 тисяч гривень, а також мобільний телефон та парфуми. Заплативши спільнику 400 гривень, крадій розпорядився грошима на власний розсуд.
В судовому засіданні крадій грошей свою вину визнав частково. Він розповів суду, що інший обвинувачений просто пішов з ним по самогон, а крадіжку він вирішив вчинити сам. Також чоловік стверджував, що вкрав 118 тисяч 800 гривень, оскільки перераховував гроші. Щодо того, чому дав своєму компаньйону 400 гривень, зауважив, що в того просто було складне матеріальне становище, тому він вирішив допомогти.
Інший обвинувачений також підтвердив слова свого компаньйона.
Незважаючи на це, вина обох була доведена зібраними доказами.
Таким чином, одному з чоловіків суд призначив покарання у виді 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, натомість інший злочинець отримав менший строк – 3,5 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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