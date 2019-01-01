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Можливий дощ: якою буде погода 20 квітня та на Вербницю

Можливий дощ: якою буде погода 20 квітня та на Вербницю
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями. У суботу в регіоні опадів не передбачають за даними Sinoptik.ua.

У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі від +2 до +8 градусів, удень до +12…+16.

Вітер північно-східний, західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, дощ
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