Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»
Сьогодні, 18:30
Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбуватимуться у такому ж форматі, як мали б відбутися на Суспільному.
Про це Громадському повідомив Андрій Куликов, один із ведучих дебатів на «Олімпійському».
Кожен з кандидатів матиме по 5 хвилин для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триватиме по 5 хвилин.
Ведуча Олена Фроляк стоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов – на сцені Порошенка.
Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбудуться дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. «Олімпійський» готується прийняти близько 50 тисяч людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Громадському повідомив Андрій Куликов, один із ведучих дебатів на «Олімпійському».
Кожен з кандидатів матиме по 5 хвилин для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триватиме по 5 хвилин.
Ведуча Олена Фроляк стоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов – на сцені Порошенка.
Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбудуться дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. «Олімпійський» готується прийняти близько 50 тисяч людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»
Сьогодні, 18:30
Українців попередили про спалах алергії через пилок берези
Сьогодні, 18:23
Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:21