вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»

Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»
Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбуватимуться у такому ж форматі, як мали б відбутися на Суспільному.

Про це Громадському повідомив Андрій Куликов, один із ведучих дебатів на «Олімпійському».

Кожен з кандидатів матиме по 5 хвилин для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триватиме по 5 хвилин.

Ведуча Олена Фроляк стоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов – на сцені Порошенка.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбудуться дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. «Олімпійський» готується прийняти близько 50 тисяч людей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дебати, вибори, Олімпійський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»
Сьогодні, 18:30
Українців попередили про спалах алергії через пилок берези
Сьогодні, 18:23
Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*
Сьогодні, 18:12
Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч
Сьогодні, 17:39
Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих Дебати на «Олімпійському»: назвали імена ведучих
Сьогодні, 15:37
Чого очікувати від дебатів та як вони вплинуть на вибори Чого очікувати від дебатів та як вони вплинуть на вибори
Сьогодні, 09:00
Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському» Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському»
16 квітень, 21:52
Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу Порошенко запросив Зеленського на дебати 15 квітня в ефір телеканалу
14 квітень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»
Сьогодні, 18:30
 0
Українців попередили про спалах алергії через пилок берези
Сьогодні, 18:23
 0
Гості ігрової зони у «Промені» можуть смакувати напоями у дитячому кафе*
Сьогодні, 18:12
 0
Один крав, а інший стояв на сторожі: на Волині з будинку винесли майже 150 тисяч
Сьогодні, 17:39
 0
Хто з волинян поїхав на дебати Порошенка і Зеленського. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8