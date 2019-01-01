Дві сцени і 36 хвилин дискусії: як відбуватимуться дебати на «Олімпійському»





Про це Андрій Куликов, один із ведучих дебатів на «Олімпійському».



Кожен з кандидатів матиме по 5 хвилин для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триватиме по 5 хвилин.



Ведуча Олена Фроляк стоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов – на сцені Порошенка.



Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбудуться дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. «Олімпійський» готується прийняти близько 50 тисяч людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбуватимуться у такому ж форматі, як мали б відбутися на Суспільному.Про це Громадському повідомив, один із ведучих дебатів на «Олімпійському».Кожен з кандидатів матиме по 5 хвилин для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триватиме по 5 хвилин.Ведучастоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов – на сцені Порошенка.Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбудуться дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. «Олімпійський» готується прийняти близько 50 тисяч людей.

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