За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»

Директор, який перебуває на НСК "Олімпійський", розповів, що відбувається на стадіоні за декілька хвилин до старту дебатів.За його словами, станом на 18:48 активно заповнюються фан-зони прихильників кандидатів. Утім, якщо фан-зона Порошенка заповнена майже вщент, то прихильників володимира Зеленського помітно менше.Прихильники Петра Порошенка скандують патріотичні гасла. У їхніх руках та на одязі - багато патріотичної символіки."Стадіон в передчутті головних дебатів країни", - додав Юрій Сковорода.За декілька хвилин до того фан-зона президента Петра Порошенка освистала групу ТОКІО, яка виступала на сцені кандидата в президенти України Володимира Зеленського, криками "Ганьба!".Імовірно, така реакція була викликана тим, що музиканти виконували свої пісні російською мовою.Станом на 18:50 Петро Порошенко прийшов до своєї сцени. Гурт на сцені Зеленського продовжує співати.