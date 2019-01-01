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За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»

За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода, який перебуває на НСК "Олімпійський", розповів, що відбувається на стадіоні за декілька хвилин до старту дебатів.

За його словами, станом на 18:48 активно заповнюються фан-зони прихильників кандидатів. Утім, якщо фан-зона Порошенка заповнена майже вщент, то прихильників володимира Зеленського помітно менше.

Прихильники Петра Порошенка скандують патріотичні гасла. У їхніх руках та на одязі - багато патріотичної символіки.

"Стадіон в передчутті головних дебатів країни", - додав Юрій Сковорода.

За декілька хвилин до того фан-зона президента Петра Порошенка освистала групу ТОКІО, яка виступала на сцені кандидата в президенти України Володимира Зеленського, криками "Ганьба!".

Імовірно, така реакція була викликана тим, що музиканти виконували свої пісні російською мовою.

Станом на 18:50 Петро Порошенко прийшов до своєї сцени. Гурт на сцені Зеленського продовжує співати.

За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»
За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»
За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»
За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»
За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»


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Теги: дебати, Луцьк, Юрій Сковорода, Олімпійський
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Коментарі 1
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Ось і бачимо кремлівське лице собачки Російської, блазня Зеленського котрий хоче відкотити на 20 років назад
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