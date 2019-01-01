За мить до дебатів: директор видання «ВолиньPost» розповів, що відбувається на «Олімпійському»
Сьогодні, 18:52
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода, який перебуває на НСК "Олімпійський", розповів, що відбувається на стадіоні за декілька хвилин до старту дебатів.
За його словами, станом на 18:48 активно заповнюються фан-зони прихильників кандидатів. Утім, якщо фан-зона Порошенка заповнена майже вщент, то прихильників володимира Зеленського помітно менше.
Прихильники Петра Порошенка скандують патріотичні гасла. У їхніх руках та на одязі - багато патріотичної символіки.
"Стадіон в передчутті головних дебатів країни", - додав Юрій Сковорода.
За декілька хвилин до того фан-зона президента Петра Порошенка освистала групу ТОКІО, яка виступала на сцені кандидата в президенти України Володимира Зеленського, криками "Ганьба!".
Імовірно, така реакція була викликана тим, що музиканти виконували свої пісні російською мовою.
Станом на 18:50 Петро Порошенко прийшов до своєї сцени. Гурт на сцені Зеленського продовжує співати.
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За його словами, станом на 18:48 активно заповнюються фан-зони прихильників кандидатів. Утім, якщо фан-зона Порошенка заповнена майже вщент, то прихильників володимира Зеленського помітно менше.
Прихильники Петра Порошенка скандують патріотичні гасла. У їхніх руках та на одязі - багато патріотичної символіки.
"Стадіон в передчутті головних дебатів країни", - додав Юрій Сковорода.
За декілька хвилин до того фан-зона президента Петра Порошенка освистала групу ТОКІО, яка виступала на сцені кандидата в президенти України Володимира Зеленського, криками "Ганьба!".
Імовірно, така реакція була викликана тим, що музиканти виконували свої пісні російською мовою.
Станом на 18:50 Петро Порошенко прийшов до своєї сцени. Гурт на сцені Зеленського продовжує співати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ось і бачимо кремлівське лице собачки Російської, блазня Зеленського котрий хоче відкотити на 20 років назад
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