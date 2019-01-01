Петро Порошенко прийшов на «Олімпійський»
Сьогодні, 18:57
Чинний президент та кандидат на пост президента Петро Порошенко вже прибув на НСК «Олімпійський» для участі у дебатах.
Про це повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрі Сковорода з місця події.
Він зауважує, що фан-зоні Володимира Зеленського менше людей, ніж у секторі Петра Порошенка.
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Про це повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрі Сковорода з місця події.
Він зауважує, що фан-зоні Володимира Зеленського менше людей, ніж у секторі Петра Порошенка.
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