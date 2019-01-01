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Петро Порошенко прийшов на «Олімпійський»

Петро Порошенко прийшов на «Олімпійський»
Чинний президент та кандидат на пост президента Петро Порошенко вже прибув на НСК «Олімпійський» для участі у дебатах.

Про це повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрі Сковорода з місця події.

Він зауважує, що фан-зоні Володимира Зеленського менше людей, ніж у секторі Петра Порошенка.


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