Петро Порошенко прийшов на «Олімпійський»





Про це повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрі Сковорода з місця події.



Він зауважує, що фан-зоні Володимира Зеленського менше людей, ніж у секторі Петра Порошенка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чинний президент та кандидат на пост президента Петро Порошенко вже прибув на НСК «Олімпійський» для участі у дебатах.Про це повідомив директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрі Сковорода з місця події.Він зауважує, що фан-зоні Володимира Зеленського менше людей, ніж у секторі Петра Порошенка.

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