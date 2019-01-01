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Зеленський і Порошенко виступили на дебатах

Зеленський і Порошенко виступили на дебатах
На НСК «Олімпійський» почалися дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Порошенко, який першим приїхав на «Олімпійський», пішов на сцену Зеленського.

Зеленський виграв жеребкування і першим виступав протягом 5 хвилин.

Він зауважив, що є «простим хлопцем з Кривого Рогу», а не політиком, часто протягом виступу Зеленський апелював до теми війни на Сході України й звинувачував Порошенка.

Далі слово дали Порошенку.

Він зауважив, що радий, що Зеленський нарешті прийшов на дебати. НСК «Олімпійський» Порошенко назвав дивним місцем для дебатів, але він прийняв пропозицію Зеленського.

Порошенко додав, що знає, що Зеленський почав проходити курс молодого бійця. Але треба було його починати не тепер, а 4 роки тому, коли Україна потребувала допомоги, а Зеленський ховався від повісток.

«Ми маємо лише дуже красиву обгортку», - сказав Порошенко.

Наразі ж почалися 36 хвилин для запитань та відповідей.



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Теги: дебати, вибори, Порошенко, Зеленський
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