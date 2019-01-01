«Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 20:10
Закінчився довгоочікуваний політичний двобій – дебати між кандидатами у Президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».
У рамках дебатів відбулися виступи кандидатів, а також обмін між ними запитаннями та відповідями.
Діалоги та словесні перепалки між Зеленським та порошенком були доволі гострими. Першим виступив Зеленський, оскільки переміг у жеребкуванні.
Він, до слова, постійно переходив на російську мову та говорив то російською, то українською навіть в межах одного речення.
Пропонуємо цитатник обох кандидатів з діалогу на дебатах.
Вислови Петра Порошенка:
***
«Чи сіли б ви в літак, пілот якого сів туди повчитися? Чи лягли б ви під ніж хірурга, який прийшов повчитися? То чого Головнокомандувач має на це право?»
***
«Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою»
***
«Володимир – гарний артист. Володимир – можливо, гарна людина. Але сьогодні – це не кіт в мішку, це обгортка, яка покриває тих, хто колись втік з України, а сьогодні хоче повернутися і зробити реванш».
***
«Не дамо чортам у вашій обгортці зруйнувати нашу державу, яку ми любимо».
***
«Не на колінах треба повзти до Путіна, щоб захистити державу».
***
«Коли Ви вибачитеся перед Україною за те, що назвали Україну повією?»
***
«Чи готові Ви зробити все для того, щоб Ваші партнери – Коломойський, збірна Азарова, збірна регіоналів – були відсічені від державного доступу і державної влади?»
***
«Ви – не Голобородько, і сюди Ви приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача»
***
Вислови Володимира Зеленського:
***
«Ви кажете відповісти чітко і конкретно? Я не у прокурора. Я нічого не зробив, щоб там бути, а вам, може, доведеться зустрітися»
***
«Ви не пророк і я нє Майсєй».
***
«Я держу кулакі, штоби вашева акруженія в палітікє больше нє била»
***
«Ви мене запрошували працювати на 5 канал. Але я свабодна людина, тому я не пішов до Вас»
***
«Президент повинен бути людиною «с народа», народа України»
***
«Повстанці ДНР і ЛНР»
***
«Я готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалася свого хлопця, кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька»
***
«Я обгортка? Бачу, Ви розумієтеся в обгортках»
***
«Яка ета нафік реформа?»
***
Додамо, що Порошенко на завершення зазначив, що під час дебатів на стадіоні не почув від Володимира Зеленського про стратегію розвитку та перші кроки у разі перемоги, тож запросив продовжити дискусію на Суспільному телебаченні. Зеленський — не відповів. Тож, чи відбудуться офіційні дебати, як цього вимагає законодавство, стане відомо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У рамках дебатів відбулися виступи кандидатів, а також обмін між ними запитаннями та відповідями.
Діалоги та словесні перепалки між Зеленським та порошенком були доволі гострими. Першим виступив Зеленський, оскільки переміг у жеребкуванні.
Він, до слова, постійно переходив на російську мову та говорив то російською, то українською навіть в межах одного речення.
Пропонуємо цитатник обох кандидатів з діалогу на дебатах.
Вислови Петра Порошенка:
***
«Чи сіли б ви в літак, пілот якого сів туди повчитися? Чи лягли б ви під ніж хірурга, який прийшов повчитися? То чого Головнокомандувач має на це право?»
***
«Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою»
***
«Володимир – гарний артист. Володимир – можливо, гарна людина. Але сьогодні – це не кіт в мішку, це обгортка, яка покриває тих, хто колись втік з України, а сьогодні хоче повернутися і зробити реванш».
***
«Не дамо чортам у вашій обгортці зруйнувати нашу державу, яку ми любимо».
***
«Не на колінах треба повзти до Путіна, щоб захистити державу».
***
«Коли Ви вибачитеся перед Україною за те, що назвали Україну повією?»
***
«Чи готові Ви зробити все для того, щоб Ваші партнери – Коломойський, збірна Азарова, збірна регіоналів – були відсічені від державного доступу і державної влади?»
***
«Ви – не Голобородько, і сюди Ви приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача»
***
Вислови Володимира Зеленського:
***
«Ви кажете відповісти чітко і конкретно? Я не у прокурора. Я нічого не зробив, щоб там бути, а вам, може, доведеться зустрітися»
***
«Ви не пророк і я нє Майсєй».
***
«Я держу кулакі, штоби вашева акруженія в палітікє больше нє била»
***
«Ви мене запрошували працювати на 5 канал. Але я свабодна людина, тому я не пішов до Вас»
***
«Президент повинен бути людиною «с народа», народа України»
***
«Повстанці ДНР і ЛНР»
***
«Я готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалася свого хлопця, кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька»
***
«Я обгортка? Бачу, Ви розумієтеся в обгортках»
***
«Яка ета нафік реформа?»
***
Додамо, що Порошенко на завершення зазначив, що під час дебатів на стадіоні не почув від Володимира Зеленського про стратегію розвитку та перші кроки у разі перемоги, тож запросив продовжити дискусію на Суспільному телебаченні. Зеленський — не відповів. Тож, чи відбудуться офіційні дебати, як цього вимагає законодавство, стане відомо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Чому Порошенко з малої букви?
Останні новини
У Луцьку «волинянка» в’їхала в Toyota
Сьогодні, 20:40
«Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 20:10
Можливий дощ: якою буде погода 20 квітня на та Вербницю
Сьогодні, 20:00