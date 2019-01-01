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«Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК

«Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК
Закінчився довгоочікуваний політичний двобій – дебати між кандидатами у Президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

У рамках дебатів відбулися виступи кандидатів, а також обмін між ними запитаннями та відповідями.

Діалоги та словесні перепалки між Зеленським та порошенком були доволі гострими. Першим виступив Зеленський, оскільки переміг у жеребкуванні.

Він, до слова, постійно переходив на російську мову та говорив то російською, то українською навіть в межах одного речення.
Пропонуємо цитатник обох кандидатів з діалогу на дебатах.

Вислови Петра Порошенка:

***
«Чи сіли б ви в літак, пілот якого сів туди повчитися? Чи лягли б ви під ніж хірурга, який прийшов повчитися? То чого Головнокомандувач має на це право?»

***

«Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою»

***

«Володимир – гарний артист. Володимир – можливо, гарна людина. Але сьогодні – це не кіт в мішку, це обгортка, яка покриває тих, хто колись втік з України, а сьогодні хоче повернутися і зробити реванш».

***

«Не дамо чортам у вашій обгортці зруйнувати нашу державу, яку ми любимо».

***

«Не на колінах треба повзти до Путіна, щоб захистити державу».

***

«Коли Ви вибачитеся перед Україною за те, що назвали Україну повією?»

***

«Чи готові Ви зробити все для того, щоб Ваші партнери – Коломойський, збірна Азарова, збірна регіоналів – були відсічені від державного доступу і державної влади?»

***

«Ви – не Голобородько, і сюди Ви приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача»

***


Вислови Володимира Зеленського:

***

«Ви кажете відповісти чітко і конкретно? Я не у прокурора. Я нічого не зробив, щоб там бути, а вам, може, доведеться зустрітися»

***

«Ви не пророк і я нє Майсєй».

***

«Я держу кулакі, штоби вашева акруженія в палітікє больше нє била»

***

«Ви мене запрошували працювати на 5 канал. Але я свабодна людина, тому я не пішов до Вас»

***

«Президент повинен бути людиною «с народа», народа України»

***

«Повстанці ДНР і ЛНР»

***

«Я готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалася свого хлопця, кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька»

***

«Я обгортка? Бачу, Ви розумієтеся в обгортках»

***

«Яка ета нафік реформа?»

***

Додамо, що Порошенко на завершення зазначив, що під час дебатів на стадіоні не почув від Володимира Зеленського про стратегію розвитку та перші кроки у разі перемоги, тож запросив продовжити дискусію на Суспільному телебаченні. Зеленський — не відповів. Тож, чи відбудуться офіційні дебати, як цього вимагає законодавство, стане відомо згодом.

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Теги: цитатник, дебати, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, вибори
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