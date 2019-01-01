«Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК

Закінчився довгоочікуваний політичний двобій – дебати між кандидатами у Президентитана НСК «Олімпійський».У рамках дебатів відбулися виступи кандидатів, а також обмін між ними запитаннями та відповідями.Діалоги та словесні перепалки між Зеленським та порошенком були доволі гострими. Першим виступив Зеленський, оскільки переміг у жеребкуванні.Він, до слова, постійно переходив на російську мову та говорив то російською, то українською навіть в межах одного речення.Пропонуємо цитатник обох кандидатів з діалогу на дебатах.***«Чи сіли б ви в літак, пілот якого сів туди повчитися? Чи лягли б ви під ніж хірурга, який прийшов повчитися? То чого Головнокомандувач має на це право?»***«Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою»***«Володимир – гарний артист. Володимир – можливо, гарна людина. Але сьогодні – це не кіт в мішку, це обгортка, яка покриває тих, хто колись втік з України, а сьогодні хоче повернутися і зробити реванш».***«Не дамо чортам у вашій обгортці зруйнувати нашу державу, яку ми любимо».***«Не на колінах треба повзти до Путіна, щоб захистити державу».***«Коли Ви вибачитеся перед Україною за те, що назвали Україну повією?»***«Чи готові Ви зробити все для того, щоб Ваші партнери – Коломойський, збірна Азарова, збірна регіоналів – були відсічені від державного доступу і державної влади?»***«Ви – не Голобородько, і сюди Ви приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача»******«Ви кажете відповісти чітко і конкретно? Я не у прокурора. Я нічого не зробив, щоб там бути, а вам, може, доведеться зустрітися»***«Ви не пророк і я нє Майсєй».***«Я держу кулакі, штоби вашева акруженія в палітікє больше нє била»***«Ви мене запрошували працювати на 5 канал. Але я свабодна людина, тому я не пішов до Вас»***«Президент повинен бути людиною «с народа», народа України»***«Повстанці ДНР і ЛНР»***«Я готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалася свого хлопця, кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька»***«Я обгортка? Бачу, Ви розумієтеся в обгортках»***«Яка ета нафік реформа?»***Додамо, що Порошенко на завершення зазначив, що під час дебатів на стадіоні не почув від Володимира Зеленського про стратегію розвитку та перші кроки у разі перемоги, тож запросив продовжити дискусію на Суспільному телебаченні. Зеленський — не відповів. Тож, чи відбудуться офіційні дебати, як цього вимагає законодавство, стане відомо згодом.