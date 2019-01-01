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Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»

Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»
Волиняни активно обговорюють дебати кандидатів у Президенти на НСК "Олімпійський".

Зокрема на своїх сторінках у соцмережах люди пишуть про враження від дебатів, а також про позицію стосовно кандидатів у Президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського та програм, які вони презентують.

Політолог Михайло Наход



Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук



Активіст, екс-голова Волинської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція» Сергій Чуріков



Очільник волинської "Солідарності" Іван Мирка



Голова Волинської організації Національної спілки письменників України Ольга Ляснюк



Депутат Луцької міської ради Олександр Лазука



Юрист Олег Огородник


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Теги: дебати, вибори, коментарі, Волинь
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Коментарі 5
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Зеленський жалюгідний блазень
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О зібрались одні діячі. Всі такі правильні. Але сраку будуть лизати кожній владі. Чекайте що через рік вони будуть хвалити Зеленського і критикувати минулу владу. Всі такі продажні. І волиньпост так само. Як можна будувати хороше майбутнє з такими виродками. Але все вертається. Ще будуть голову магазин.
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а що не так в слові "повстанці"?
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Враження від дебатів-якщо Зе буде президентов, то що він буде соромом на міжнародній арені- без бумаги не може скласти декілька речень-ні одного разу не використав свої 5 хвилин, бо мабуть не запамятав те, що йому наговорювали його "консультанти"! А фраза, що ЛНР і ДНР є повстанцями - це жах! А де ж росіяни, які убивали наших хлопців під Дебальцево ...
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Хай підуть з України російські війська і тоді побачиш ...
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