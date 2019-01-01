Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»





Зокрема на своїх сторінках у соцмережах люди пишуть про враження від дебатів, а також про позицію стосовно кандидатів у Президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського та програм, які вони презентують.



Політолог Михайло Наход







Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук







Активіст, екс-голова Волинської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція» Сергій Чуріков







Очільник волинської "Солідарності" Іван Мирка







Голова Волинської організації Національної спілки письменників України Ольга Ляснюк







Депутат Луцької міської ради Олександр Лазука







Юрист Олег Огородник





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