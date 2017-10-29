Як комфортно та стильно облаштувати подвір'я таунхауса: добірка цікавих ідей*





Водночас це – частина житловоко комплексу, де стежать за порядком, і вартість будівництва якого – очевидно нижча за ціну окремого будинку. Повідомляє



Таунхауси мають усі переваги заміського житла – власна територія, тиша, відсутність автострад і промислових підприємств поблизу. Попри те, що територія біля таких будинків невелика, вона все ж дозволяє організувати комфортне місце для відпочинку. Разом з



Задній двір – зона для посиденьок



Задній двір таунхаусу – ідеальне місце для усамітнення. Саме там можна влаштовувати посиденьки з рідними та друзями, не наражаючись на погляди сусідів. Великий стіл, дивани або крісла на ваш смак – ідеальний комплект для гарного настрою від трапез на природі. Головне, обирати практичні меблі, які не псуватимуться від дощу і легко заноситимуться в дім у разі потреби. Наприклад, з натурального чи штучного ротангу. М’які дивани надворі – це гарно, але вони дуже швидко втратять свій привабливий вигляд.



Обідню зону можна вистелити дерев’яними дошками, а навколо посіяти газон. Так трава і очі тішитиме, і не витоптуватиметься. Також задній двір можна вистелити каменем або засипати галькою.



Задній двір – ідеальне місце для усамітнення. Фото remontbp.com

Обідню зону практично вистеляти деревом. Фото remontbp.com



Крита тераса



Тераса – фактично обов’язковий і головний елемент сучасних дворів. Це не просто підвищення для столу і крісел, а повноцінна зона відпочинку. Останнім часом стають популярними криті тераси. Пікнікам на таких не завадить ні палюче сонце, ні дощ.



Тераси будують, як впритул до будинку (тоді тарілки з їжею можна буквально передавати через вікно кухні), так і на відстані. Головне пам’ятати, що облаштування подвір’я потрібно починати саме з тераси. Від її стилю і розміру залежить подальший дизайн та озеленення.



Крита тераса захистить від дощу і сонця. Фото remontbp.com





Відкритий вогонь на вулиці



Справжній камін у вітальні будинку облаштовують дедалі рідше. По-перше, з дровами у помешканні багато мороки, а достатньо тепла для обігріву принаймні однієї великої кімнати він не дає. Натомість каміни на вуличних терасах з’являються все частіше. Це і затишок під час сімейних посиденьок, і відсутність проблем з вентиляцією. Окрім класичних мурованих камінів, на подвір’ї можна облаштувати невелике стаціонарне місце для вогнища.



Біля будинку можна облаштувати справжній мурований камін. Фото remontbp.com

Також можна облаштувати постійне місце для вогнища. Фото remontbp.com



Жива огорожа



Гарною альтернативою звичайному паркану з дерева чи каменю може бути зелена огорожа. Вона може бути, як високою – понад два метри і повністю закривати ваше подвір’я від сторонніх очей, так і низькою – до півметра, яка має лише декоративні функції. Паркан з кущів – це не лише гарне продовження газону чи квітників, а й захист від пилу і шуму.



Живі огорожі можна робити з десятків видів кущів і дерев. Зокрема, вічнозелених туй – для високих парканів і самшиту – для низьких.



Як правило, живі огорожі не потребують клопіткого догляду. Достатньо обрізки на початку весни, два-три рази протягом літа і за місяць до настання холодів.



Живі огорожі можуть бути, як сезонними, так і вічнозеленими. Фото sadovod.net



Штучні водойми



Тезу про те, що за водою можна спостерігати вічно, ще ніхто не спростував і, мабуть, не спростують ніколи. Зрозуміло, що на подвір’ї таунхаусу ставок чи басейн з 25-метровими доріжками не облаштуєш – забракне місця. Однак, невелика декоративна штучна водойма поміститься. Більш мінімалістичний варіант – фонтан. Достатньо буде одного чи кількох маленьких резервуарів зі струменем води. Головне, щоб все виглядало просто і стримано, а-ля антична ліпнина та мармурові фігурки давно не актуальні.



Головне, щоб фонтани були стриманими. Фото remontbp.com

Невеликі штучні водойми додають затишку. Фото remontbp.com



Матеріал підготовлений спільно з будівельною компанією «Інвестор»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таунхауси – одне з найсучасніших помешкань в Україні. Мають свій окремий вхід та територію. Ні зверху, ні знизу сусідів немає, тож це гідний конкурент окремому котеджу.Водночас це – частина житловоко комплексу, де стежать за порядком, і вартість будівництва якого – очевидно нижча за ціну окремого будинку. Повідомляє "Перший" Таунхауси мають усі переваги заміського житла – власна територія, тиша, відсутність автострад і промислових підприємств поблизу. Попри те, що територія біля таких будинків невелика, вона все ж дозволяє організувати комфортне місце для відпочинку. Разом з будівельною компанією «Інвестор» з’ясовуємо, як можна облаштувати подвір’я таунхауса.Задній двір таунхаусу – ідеальне місце для усамітнення. Саме там можна влаштовувати посиденьки з рідними та друзями, не наражаючись на погляди сусідів. Великий стіл, дивани або крісла на ваш смак – ідеальний комплект для гарного настрою від трапез на природі. Головне, обирати практичні меблі, які не псуватимуться від дощу і легко заноситимуться в дім у разі потреби. Наприклад, з натурального чи штучного ротангу. М’які дивани надворі – це гарно, але вони дуже швидко втратять свій привабливий вигляд.Обідню зону можна вистелити дерев’яними дошками, а навколо посіяти газон. Так трава і очі тішитиме, і не витоптуватиметься. Також задній двір можна вистелити каменем або засипати галькою.Тераса – фактично обов’язковий і головний елемент сучасних дворів. Це не просто підвищення для столу і крісел, а повноцінна зона відпочинку. Останнім часом стають популярними криті тераси. Пікнікам на таких не завадить ні палюче сонце, ні дощ.Тераси будують, як впритул до будинку (тоді тарілки з їжею можна буквально передавати через вікно кухні), так і на відстані. Головне пам’ятати, що облаштування подвір’я потрібно починати саме з тераси. Від її стилю і розміру залежить подальший дизайн та озеленення.Справжній камін у вітальні будинку облаштовують дедалі рідше. По-перше, з дровами у помешканні багато мороки, а достатньо тепла для обігріву принаймні однієї великої кімнати він не дає. Натомість каміни на вуличних терасах з’являються все частіше. Це і затишок під час сімейних посиденьок, і відсутність проблем з вентиляцією. Окрім класичних мурованих камінів, на подвір’ї можна облаштувати невелике стаціонарне місце для вогнища.Гарною альтернативою звичайному паркану з дерева чи каменю може бути зелена огорожа. Вона може бути, як високою – понад два метри і повністю закривати ваше подвір’я від сторонніх очей, так і низькою – до півметра, яка має лише декоративні функції. Паркан з кущів – це не лише гарне продовження газону чи квітників, а й захист від пилу і шуму.Живі огорожі можна робити з десятків видів кущів і дерев. Зокрема, вічнозелених туй – для високих парканів і самшиту – для низьких.Як правило, живі огорожі не потребують клопіткого догляду. Достатньо обрізки на початку весни, два-три рази протягом літа і за місяць до настання холодів.Тезу про те, що за водою можна спостерігати вічно, ще ніхто не спростував і, мабуть, не спростують ніколи. Зрозуміло, що на подвір’ї таунхаусу ставок чи басейн з 25-метровими доріжками не облаштуєш – забракне місця. Однак, невелика декоративна штучна водойма поміститься. Більш мінімалістичний варіант – фонтан. Достатньо буде одного чи кількох маленьких резервуарів зі струменем води. Головне, щоб все виглядало просто і стримано, а-ля антична ліпнина та мармурові фігурки давно не актуальні.

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