На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

Олександр Бадера, Володимир Крохмаль, Віктор Хмелецький, Олександр Давидюк, Вадим Сак, Василь Крищук…



Відсьогодні увічнені у місті Володимирі-Волинському на меморіальній дошці, що була відкрита на фасаді Вищого професійного училища, випускниками якого вони були у різні роки. Про це йдеться на



Під час урочистої церемонії за участі міського голови Петра Саганюка, представників районної влади, 14-ої окремої механізованої бригади, членів родин загиблих героїв, викладачів та учнів ВПУ, ветеранів війни на Сході України та громадськості міста, головною думкою, що звучала у виступах, була необхідність пам’ятати про подвиг тих, кого вшановують у цей день, про любов до Вітчизни, за яку віддали своє життя полеглі Герої.



Бо утвердження незалежної і суверенної України – це нелегкий та тривалий процес, який, розпочатий попередніми поколіннями, ми маємо гідно завершити, створивши процвітаючу прекрасну країну.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Герої, які віддали своє життя заради щастя мирного життя своїх співвітчизників, не вмирають – вони залишаються поряд з нами в нашій пам’яті, наших серцях.Відсьогодні увічнені у місті Володимирі-Волинському на меморіальній дошці, що була відкрита на фасаді Вищого професійного училища, випускниками якого вони були у різні роки. Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Під час урочистої церемонії за участі міського голови, представників районної влади, 14-ої окремої механізованої бригади, членів родин загиблих героїв, викладачів та учнів ВПУ, ветеранів війни на Сході України та громадськості міста, головною думкою, що звучала у виступах, була необхідність пам’ятати про подвиг тих, кого вшановують у цей день, про любов до Вітчизни, за яку віддали своє життя полеглі Герої.Бо утвердження незалежної і суверенної України – це нелегкий та тривалий процес, який, розпочатий попередніми поколіннями, ми маємо гідно завершити, створивши процвітаючу прекрасну країну.

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