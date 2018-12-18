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На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО
Герої, які віддали своє життя заради щастя мирного життя своїх співвітчизників, не вмирають – вони залишаються поряд з нами в нашій пам’яті, наших серцях. Олександр Бадера, Володимир Крохмаль, Віктор Хмелецький, Олександр Давидюк, Вадим Сак, Василь Крищук

Відсьогодні увічнені у місті Володимирі-Волинському на меморіальній дошці, що була відкрита на фасаді Вищого професійного училища, випускниками якого вони були у різні роки. Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Під час урочистої церемонії за участі міського голови Петра Саганюка, представників районної влади, 14-ої окремої механізованої бригади, членів родин загиблих героїв, викладачів та учнів ВПУ, ветеранів війни на Сході України та громадськості міста, головною думкою, що звучала у виступах, була необхідність пам’ятати про подвиг тих, кого вшановують у цей день, про любов до Вітчизни, за яку віддали своє життя полеглі Герої.

Бо утвердження незалежної і суверенної України – це нелегкий та тривалий процес, який, розпочатий попередніми поколіннями, ми маємо гідно завершити, створивши процвітаючу прекрасну країну.

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО

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Теги: дошка, училище, Олександр Бадера, Володимир Крохмаль, Віктор Хмелецький, Олександр Давидюк, Вадим Сак, Василь Крищук
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