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Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ

Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ
Анонімний дзвінок про замінування у студії "Суспільного", де проходять національні дебати за участю кандидата у Президенти Петра Порошенка, був, за попередніми даними, з території РФ.

Про це в коментарі УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Були дзвінки з повідомленнями про замінування не тільки "Суспільного", але і "Олімпійського". За нашими попередніми даними, це дзвінки з Росії, тому ми розцінюємо це більше як намагання зірвати дебати", - сказала вона.

За словами Гітлянської, евакуацій у зв’язку з анонімним повідомленням не проводилось.

Як повідомляв УНН, Мирослава Барчук, ведуча дебатів кандидатів у президенти України на "Суспільному" повідомила, що в залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт.

"В залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт", - сказала ведуча зі слів помічників.

Вона запропонувала всім, хто боїться залишити студію.

За її словами, інформація про можливий теракт пов'язана з дзвінком на лінію "102" і це ймовірно мав бути замах на Президента.

Діючий Президент України Петро Порошенко додав: "Я залишуся" та почав виступ.


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Теги: дебати, замінування, Суспільне, СБУ, теракт
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