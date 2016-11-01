Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ

Петра Порошенка, був, за попередніми даними, з території РФ.



Про це в коментарі Олена Гітлянська.



"Були дзвінки з повідомленнями про замінування не тільки "Суспільного", але і "Олімпійського". За нашими попередніми даними, це дзвінки з Росії, тому ми розцінюємо це більше як намагання зірвати дебати", - сказала вона.



За словами Гітлянської, евакуацій у зв’язку з анонімним повідомленням не проводилось.



Як повідомляв УНН, Мирослава Барчук, ведуча дебатів кандидатів у президенти України на "Суспільному" повідомила, що в залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт.



"В залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт", -



Вона запропонувала всім, хто боїться залишити студію.



За її словами, інформація про можливий теракт пов'язана з дзвінком на лінію "102" і це ймовірно мав бути замах на Президента.



Діючий Президент України Петро Порошенко додав: "Я залишуся" та почав виступ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Анонімний дзвінок про замінування у студії "Суспільного", де проходять національні дебати за участю кандидата у Президенти, був, за попередніми даними, з території РФ.Про це в коментарі УНН повідомила речник СБУ"Були дзвінки з повідомленнями про замінування не тільки "Суспільного", але і "Олімпійського". За нашими попередніми даними, це дзвінки з Росії, тому ми розцінюємо це більше як намагання зірвати дебати", - сказала вона.За словами Гітлянської, евакуацій у зв’язку з анонімним повідомленням не проводилось.Як повідомляв УНН,, ведуча дебатів кандидатів у президенти України на "Суспільному" повідомила, що в залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт."В залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт", - сказала ведуча зі слів помічників.Вона запропонувала всім, хто боїться залишити студію.За її словами, інформація про можливий теракт пов'язана з дзвінком на лінію "102" і це ймовірно мав бути замах на Президента.Діючий Президент України Петро Порошенко додав: "Я залишуся" та почав виступ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію