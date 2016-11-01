Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ
Сьогодні, 22:19
Анонімний дзвінок про замінування у студії "Суспільного", де проходять національні дебати за участю кандидата у Президенти Петра Порошенка, був, за попередніми даними, з території РФ.
Про це в коментарі УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Були дзвінки з повідомленнями про замінування не тільки "Суспільного", але і "Олімпійського". За нашими попередніми даними, це дзвінки з Росії, тому ми розцінюємо це більше як намагання зірвати дебати", - сказала вона.
За словами Гітлянської, евакуацій у зв’язку з анонімним повідомленням не проводилось.
Як повідомляв УНН, Мирослава Барчук, ведуча дебатів кандидатів у президенти України на "Суспільному" повідомила, що в залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт.
"В залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт", - сказала ведуча зі слів помічників.
Вона запропонувала всім, хто боїться залишити студію.
За її словами, інформація про можливий теракт пов'язана з дзвінком на лінію "102" і це ймовірно мав бути замах на Президента.
Діючий Президент України Петро Порошенко додав: "Я залишуся" та почав виступ.
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Про це в коментарі УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Були дзвінки з повідомленнями про замінування не тільки "Суспільного", але і "Олімпійського". За нашими попередніми даними, це дзвінки з Росії, тому ми розцінюємо це більше як намагання зірвати дебати", - сказала вона.
За словами Гітлянської, евакуацій у зв’язку з анонімним повідомленням не проводилось.
Як повідомляв УНН, Мирослава Барчук, ведуча дебатів кандидатів у президенти України на "Суспільному" повідомила, що в залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт.
"В залі присутня людина, яка може здійснити терористичний акт", - сказала ведуча зі слів помічників.
Вона запропонувала всім, хто боїться залишити студію.
За її словами, інформація про можливий теракт пов'язана з дзвінком на лінію "102" і це ймовірно мав бути замах на Президента.
Діючий Президент України Петро Порошенко додав: "Я залишуся" та почав виступ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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