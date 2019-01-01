вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО

У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У Ковелі в міському парку культури і відпочинку імені Лесі Українки комунальники ремонтують дитячий майданчик «Казкове містечко», який встановили у 2012 році за кошти благодійного фонду «Патріоти Волині».

З металевими конструкціями працюють зварювальники, аби дитячі гойдалки були безпечними. Згодом мають пофарбувати та відновити інші понищені вандалами елементи майданчика. Повідомляє КовельPost.

У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО

Крім того, підприємці уже почали монтувати мотузковий атракціон «Левеня», який четвертий рік поспіль працює у Ковелі. Він з’явився в місті завдяки ініціативному підприємцю, який планує цьогоріч трохи змінити маршрут і завдання для маленьких спортсменів.

У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО


Ця спортивна розвага для дітей є безпечною. Атракціон забезпечений відповідним спорядженням та страхувальними елементами, усі троси та мотузки тестувалися, а оснащення постійно перевіряється. У планах - встановити дошку для альпінізму.

У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО

Власник обіцяє, що маленькі ковельчани матимуть змогу активно відпочити у мотузковому парку на Великодні свята. А поки займаються монтажем обладнання та перевіркою його надійності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, парк, дитячий майданчик, ремонт, мотузковий атракціон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
Сьогодні, 22:52
Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ
Сьогодні, 22:19
На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО
Сьогодні, 21:53
Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»
Сьогодні, 21:42
Схожі новини
В місті на Волині додатково виділять понад 5 мільйонів на благоустрій В місті на Волині додатково виділять понад 5 мільйонів на благоустрій
14 квітень, 03:32
Волинський нардеп пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі Волинський нардеп пообіцяв фінансово сприяти реконструкції міського парку у Ковелі
09 квітень, 06:25
У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку
28 березень, 11:51
У луцькому парку повністю змінять центральну алею У луцькому парку повністю змінять центральну алею
27 березень, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
Сьогодні, 22:59
 0
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
Сьогодні, 22:52
 0
Студію «Суспільного», де проходять офіційні дебати – «замінували»: кажуть, дзвінок був з РФ
Сьогодні, 22:19
 0
На стіні Волинського училища відкрили пам'ятну дошку шістьом загиблим на Майдані і Сході. ФОТО
Сьогодні, 21:53
 0
Реакція волинян на дебати на НСК «Олімпійський»
Сьогодні, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8