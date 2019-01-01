У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО





З металевими конструкціями працюють зварювальники, аби дитячі гойдалки були безпечними. Згодом мають пофарбувати та відновити інші понищені вандалами елементи майданчика. Повідомляє





Крім того, підприємці уже почали монтувати мотузковий атракціон «Левеня», який четвертий рік поспіль працює у Ковелі. Він з’явився в місті завдяки ініціативному підприємцю, який планує цьогоріч трохи змінити маршрут і завдання для маленьких спортсменів.







Ця спортивна розвага для дітей є безпечною. Атракціон забезпечений відповідним спорядженням та страхувальними елементами, усі троси та мотузки тестувалися, а оснащення постійно перевіряється. У планах - встановити дошку для альпінізму.





Власник обіцяє, що маленькі ковельчани матимуть змогу активно відпочити у мотузковому парку на Великодні свята. А поки займаються монтажем обладнання та перевіркою його надійності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в міському парку культури і відпочинку імені Лесі Українки комунальники ремонтують дитячий майданчик «Казкове містечко», який встановили у 2012 році за кошти благодійного фонду «Патріоти Волині».З металевими конструкціями працюють зварювальники, аби дитячі гойдалки були безпечними. Згодом мають пофарбувати та відновити інші понищені вандалами елементи майданчика. Повідомляє КовельPost Крім того, підприємці уже почали монтувати мотузковий атракціон «Левеня», який четвертий рік поспіль працює у Ковелі. Він з’явився в місті завдяки ініціативному підприємцю, який планує цьогоріч трохи змінити маршрут і завдання для маленьких спортсменів.Ця спортивна розвага для дітей є безпечною. Атракціон забезпечений відповідним спорядженням та страхувальними елементами, усі троси та мотузки тестувалися, а оснащення постійно перевіряється. У планах - встановити дошку для альпінізму.Власник обіцяє, що маленькі ковельчани матимуть змогу активно відпочити у мотузковому парку на Великодні свята. А поки займаються монтажем обладнання та перевіркою його надійності.

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