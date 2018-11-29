Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
У Волинській єпархії УПЦ МП збирають допомогу для парафіян, які не захотіли переходити до ПЦУ.
Відповідне розпорядження видав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл, - інформують на сайті Волинської єпархії УПЦ.
Зокрема, у документі йдеться про те, що було створено комісію, яка буде надавати допомогу вірянам УПЦ МП, "чиї храми було захоплено".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження видав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл, - інформують на сайті Волинської єпархії УПЦ.
Зокрема, у документі йдеться про те, що було створено комісію, яка буде надавати допомогу вірянам УПЦ МП, "чиї храми було захоплено".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 22:59
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
19 квітень, 22:52