вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ

Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
У Волинській єпархії УПЦ МП збирають допомогу для парафіян, які не захотіли переходити до ПЦУ.

Відповідне розпорядження видав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл, - інформують на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Зокрема, у документі йдеться про те, що було створено комісію, яка буде надавати допомогу вірянам УПЦ МП, "чиї храми було захоплено".

Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Московський патріархат, церква, допомога, Нафанаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 22:59
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
19 квітень, 22:52
Схожі новини
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
29 листопад, 2018, 11:22
Волинян просять допомогти відновити згорілу святиню Волинян просять допомогти відновити згорілу святиню
09 травень, 2018, 12:02
У Запоріжжі священика вигнали з церкви, бо молився за українських бійців У Запоріжжі священика вигнали з церкви, бо молився за українських бійців
12 березень, 2018, 18:21
Розповіли, де безхатченки у Луцьку можуть «відігрітись» Розповіли, де безхатченки у Луцьку можуть «відігрітись»
02 березень, 2018, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
 0
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 23:42
 0
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 22:59
 0
У ковельському парку ремонтують дитмайданчик та встановлюють мотузковий атракціон. ФОТО
19 квітень, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8