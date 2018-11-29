Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ





Відповідне розпорядження видав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл, - інформують на



Зокрема, у документі йдеться про те, що було створено комісію, яка буде надавати допомогу вірянам УПЦ МП, "чиї храми було захоплено".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській єпархії УПЦ МП збирають допомогу для парафіян, які не захотіли переходити до ПЦУ.Відповідне розпорядження видав єпископ Луцький і Волинський, - інформують на сайті Волинської єпархії УПЦ.Зокрема, у документі йдеться про те, що було створено комісію, яка буде надавати допомогу вірянам УПЦ МП, "чиї храми було захоплено".

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