20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук (на фото).
Вітаємо його, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.
Зичимо вам міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.
20 квітня 1941 року вийшов перший номер газети турійської районної газети.
Тоді вона називалася «Зоря комуни». Згодом видання кілька разів змінювало назву: «Радянський селянин», «Ленінська зірка».
На початку 90-х років газету перейменували у «Народне слово». Під цією назвою вона виходить і зараз.
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Вітаємо його, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.
Зичимо вам міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.
20 квітня 1941 року вийшов перший номер газети турійської районної газети.
Тоді вона називалася «Зоря комуни». Згодом видання кілька разів змінювало назву: «Радянський селянин», «Ленінська зірка».
На початку 90-х років газету перейменували у «Народне слово». Під цією назвою вона виходить і зараз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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