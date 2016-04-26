Система електронних торгів арештованим майном розширює список лотів, які продають на аукціонах





З 2018 року діє платформа “Оупен Маркет Ленд”, де продають арештовані ділянки земель сільськогосподарського призначення та шукають орендарів, - повідомляє



З двох тисяч лотів вдалося успішно продати половину. До нормативної оцінки землі додавали стартову надбавку – вісім відсотків від вартості. Ця ставка на кінець торгів виростала втричі. Це за трішки більш як півроку дозволило заробити додаткових 43 мільйона гривень до місцевих бюджетів.



Електронні торги землею стають дедалі актуальнішими, адже з реформою децентралізації громадам передали понад півтора мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. А поки діє мораторій на продаж ділянки за допомогою аукціонів можна здавати в оренду набагато вигідніше. Пілотний проект діятиме до осені цього року.



Ще одне нововведення. запропоноване СЕТАМом – платформа з продажу вугілля. Це, на їх думку дозволить уникнути посередників, а відтак дати можливість підприємствам продати дорожче, а кінцевому споживачу купити дешевше. Прогнозують, що в середньому ціна виростатиме до 20 відстоків.



СЕТАМ – найбільша система електронних торгів в Україні. Нині в ній зареєстровано понад 60 тисяч користувачів.





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