вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Система електронних торгів арештованим майном розширює список лотів, які продають на аукціонах

Система електронних торгів арештованим майном розширює список лотів, які продають на аукціонах
Система електронних торгів арештованим майном – СЕТАМ розширює список лотів, які продають на аукціонах.

З 2018 року діє платформа “Оупен Маркет Ленд”, де продають арештовані ділянки земель сільськогосподарського призначення та шукають орендарів, - повідомляє 12 канал.

З двох тисяч лотів вдалося успішно продати половину. До нормативної оцінки землі додавали стартову надбавку – вісім відсотків від вартості. Ця ставка на кінець торгів виростала втричі. Це за трішки більш як півроку дозволило заробити додаткових 43 мільйона гривень до місцевих бюджетів.

Електронні торги землею стають дедалі актуальнішими, адже з реформою децентралізації громадам передали понад півтора мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. А поки діє мораторій на продаж ділянки за допомогою аукціонів можна здавати в оренду набагато вигідніше. Пілотний проект діятиме до осені цього року.

Ще одне нововведення. запропоноване СЕТАМом – платформа з продажу вугілля. Це, на їх думку дозволить уникнути посередників, а відтак дати можливість підприємствам продати дорожче, а кінцевому споживачу купити дешевше. Прогнозують, що в середньому ціна виростатиме до 20 відстоків.

СЕТАМ – найбільша система електронних торгів в Україні. Нині в ній зареєстровано понад 60 тисяч користувачів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СЕТАМ, лот, земля, вугілля, торги, арештоване майно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Система електронних торгів арештованим майном розширює список лотів, які продають на аукціонах
Сьогодні, 03:25
У Рівному виявили авто, яке 4 роки перебувало в розшуку
Сьогодні, 02:40
Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
Сьогодні, 01:36
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині до торгів готують 1785,2 га земель комунальної власності На Волині до торгів готують 1785,2 га земель комунальної власності
26 квітень, 2016, 11:16
На Волині у квітні проведуть вісім земельних аукціонів На Волині у квітні проведуть вісім земельних аукціонів
31 березень, 2016, 13:32
На Волині заплановано провести десять земельних аукціонів На Волині заплановано провести десять земельних аукціонів
01 березень, 2016, 13:29
На Волині заплановано реалізувати на аукціонах 21 земельну ділянку На Волині заплановано реалізувати на аукціонах 21 земельну ділянку
29 вересень, 2015, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Система електронних торгів арештованим майном розширює список лотів, які продають на аукціонах
Сьогодні, 03:25
 0
У Рівному виявили авто, яке 4 роки перебувало в розшуку
Сьогодні, 02:40
 0
Для «молодих вовчиць»: у Луцьку прибрали місце, де виступатиме Олег Винник. ФОТО
Сьогодні, 01:36
 0
Волинянам, які не зреклись Московського патріархату, збирають допомогу. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 00:23
 0
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8