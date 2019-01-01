Маленьку собачку вже загризли: на Рівненщині з розплідника втікають мастифи. ВІДЕО





Приводом для цього стала втеча декількох собак звідти тиждень тому. Людей обурює, що досі ніхто не виселив мастифів, а тепер вони загрожують їхньому життю і здоров’ю, - повідомляє



Тибетські мастифи вибрались з вольєру, що знаходиться на території розплідника, через діру в огорожі. Вони вибігли на територію автостоянки.



– 12 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Дем’янчука з притулку втекла собака. Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили на автомобільній стоянці собак, зовні схожих на породу "тибетський мастиф", які втекли із розплідника. Поліцейські встановили власника собак, повідомили йому про те, що його собаки вийшли за місце розплідника. Власник прибув на місце події та забрав собак, – розповіла інспекторка патрульної поліції області Наталія Воєвода.



Поліцейських викликав охоронець автостоянки В’ячеслав Басов. Подробиці інциденту розповідає телефоном:



– Дві собачки в мене, одну маленьку загризли. Я у вікно подивився, ці собаки по стоянці бігають. Я став, рукою підпер двері, щоб вони до мене в сторожку не зайшли. Зателефонував поліцейським. Через 20 хвилин вони приїхали, там сидить дівчинка поліцейська, а до воріт підбігло три таких "горили". Прийшло два хлопці, я їм кинув ключі, вони відкрили ворота і забрали собак.



Подія трапилася тиждень тому, але про неї стало відомо зараз. Зокрема, завдяки жителям мікрорайону, які зібралися обговорити втечу мастифів. На зустріч прийшли шестеро людей. Вони показують нам територію двору, куди вибігли декілька собак зі стоянки.



– Роздерли на автостоянці собаку і бігали тут по дитячому майданчику. Я, як мама двох дітей малолітніх, хвилююся. По-перше, стоїть такий гул, що вікно не відкрити, ну й це йде реальна загроза життю, – каже мешканка сусіднього будинку Оксана Партолюк.



Присутні вирішили звернутися до міської влади з проханням прибрати собак з території радіозаводу на одному з найближчих сесійних засідань.



– Єдине рішення, яке ми бачимо – це мобілізувати мешканців мікрорайону і приходити на сесію міської ради з вимогою до міського голови Хомка і депутатів, щоб вони посприяли в цьому. На мою суб’єктивну думку, найбільш справедливо було б цих собак, якщо немає куди перемістити, і влада не може з цим впоратися, і пан Бойко, просто подарувати охочим, – розповідає житель мікрорайону Олександр Подвишенний.



Торік суд зобов’язав організатора розплідника мастифів Юрія Бойка прибрати розплідник мастифів з території радіозаводу. Оскільки він цього не зробив, залучили представників виконавчої служби, міськШЕУ, КАТП-1728 та поліцейських. Вони демонтували частину вольєрів. Однак зараз це виконавче провадження зупинене.



– Фірма "Інтерекопласт", яка там на території якби знаходиться, чи то орендувала, подала апеляційну скаргу на це рішення суду, яким зобов’язано Бойка звільнити самовільно зайняту земельну ділянку шляхом знесення розплідника собак. Лише після того можна говорити про відновлення якихось виконавчих дій, або ж, якщо буде скасоване рішення суду першої інстанції, тоді взагалі – про закриття виконавчого провадження, – повідомив керівник міського відділу виконавчої служби Павло Якобчук.



Апеляцію розглянуть на початку травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі району радіозаводу у Рівному зібралися біля розплідника мастифів, аби обговорити сусідство з ним.Приводом для цього стала втеча декількох собак звідти тиждень тому. Людей обурює, що досі ніхто не виселив мастифів, а тепер вони загрожують їхньому життю і здоров’ю, - повідомляє Рівне Вечірнє Тибетські мастифи вибрались з вольєру, що знаходиться на території розплідника, через діру в огорожі. Вони вибігли на територію автостоянки.– 12 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Дем’янчука з притулку втекла собака. Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили на автомобільній стоянці собак, зовні схожих на породу "тибетський мастиф", які втекли із розплідника. Поліцейські встановили власника собак, повідомили йому про те, що його собаки вийшли за місце розплідника. Власник прибув на місце події та забрав собак, – розповіла інспекторка патрульної поліції областіПоліцейських викликав охоронець автостоянки. Подробиці інциденту розповідає телефоном:– Дві собачки в мене, одну маленьку загризли. Я у вікно подивився, ці собаки по стоянці бігають. Я став, рукою підпер двері, щоб вони до мене в сторожку не зайшли. Зателефонував поліцейським. Через 20 хвилин вони приїхали, там сидить дівчинка поліцейська, а до воріт підбігло три таких "горили". Прийшло два хлопці, я їм кинув ключі, вони відкрили ворота і забрали собак.Подія трапилася тиждень тому, але про неї стало відомо зараз. Зокрема, завдяки жителям мікрорайону, які зібралися обговорити втечу мастифів. На зустріч прийшли шестеро людей. Вони показують нам територію двору, куди вибігли декілька собак зі стоянки.– Роздерли на автостоянці собаку і бігали тут по дитячому майданчику. Я, як мама двох дітей малолітніх, хвилююся. По-перше, стоїть такий гул, що вікно не відкрити, ну й це йде реальна загроза життю, – каже мешканка сусіднього будинкуПрисутні вирішили звернутися до міської влади з проханням прибрати собак з території радіозаводу на одному з найближчих сесійних засідань.– Єдине рішення, яке ми бачимо – це мобілізувати мешканців мікрорайону і приходити на сесію міської ради з вимогою до міського голови Хомка і депутатів, щоб вони посприяли в цьому. На мою суб’єктивну думку, найбільш справедливо було б цих собак, якщо немає куди перемістити, і влада не може з цим впоратися, і пан Бойко, просто подарувати охочим, – розповідає житель мікрорайонуТорік суд зобов’язав організатора розплідника мастифівприбрати розплідник мастифів з території радіозаводу. Оскільки він цього не зробив, залучили представників виконавчої служби, міськШЕУ, КАТП-1728 та поліцейських. Вони демонтували частину вольєрів. Однак зараз це виконавче провадження зупинене.– Фірма "Інтерекопласт", яка там на території якби знаходиться, чи то орендувала, подала апеляційну скаргу на це рішення суду, яким зобов’язано Бойка звільнити самовільно зайняту земельну ділянку шляхом знесення розплідника собак. Лише після того можна говорити про відновлення якихось виконавчих дій, або ж, якщо буде скасоване рішення суду першої інстанції, тоді взагалі – про закриття виконавчого провадження, – повідомив керівник міського відділу виконавчої службиАпеляцію розглянуть на початку травня.

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