Через бездоріжжя на Волині шкільний автобус кілька днів не возив дітей на навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
По дорозі від Щитинської Волі до села Залухів Ратнівського району два дні не курсували автобуси: ні рейсові, ні шкільний.
Останній довозить дітей із сусідніх шкіл у Залухівську школу, - повідомляє 12 канал.
В.о. статорсти села Залузів Людмила Кацевич розповіла, що автобус має низьку посадку і не передбачений для їзди по бездріжжю. А після чергової ями транспортний засіб просто вийшов з ладу.
Директор школи села Залухів Сергій Лукашик розповів, що до навчального закладу возять дітей із сусідніх сіл і ніколи нарікань на шкільний автобус не було.
Деталі - в сюжеті.
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Останній довозить дітей із сусідніх шкіл у Залухівську школу, - повідомляє 12 канал.
В.о. статорсти села Залузів Людмила Кацевич розповіла, що автобус має низьку посадку і не передбачений для їзди по бездріжжю. А після чергової ями транспортний засіб просто вийшов з ладу.
Директор школи села Залухів Сергій Лукашик розповів, що до навчального закладу возять дітей із сусідніх сіл і ніколи нарікань на шкільний автобус не було.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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