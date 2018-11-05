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Через бездоріжжя на Волині шкільний автобус кілька днів не возив дітей на навчання. ВІДЕО

Через бездоріжжя на Волині шкільний автобус кілька днів не возив дітей на навчання. ВІДЕО
По дорозі від Щитинської Волі до села Залухів Ратнівського району два дні не курсували автобуси: ні рейсові, ні шкільний.

Останній довозить дітей із сусідніх шкіл у Залухівську школу, - повідомляє 12 канал.

В.о. статорсти села Залузів Людмила Кацевич розповіла, що автобус має низьку посадку і не передбачений для їзди по бездріжжю. А після чергової ями транспортний засіб просто вийшов з ладу.

Директор школи села Залухів Сергій Лукашик розповів, що до навчального закладу возять дітей із сусідніх сіл і ніколи нарікань на шкільний автобус не було.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: автобус, бездоріжжя, школа, Залухів, яма, дорога
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