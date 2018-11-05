Через бездоріжжя на Волині шкільний автобус кілька днів не возив дітей на навчання. ВІДЕО





Останній довозить дітей із сусідніх шкіл у Залухівську школу, - повідомляє



В.о. статорсти села Залузів Людмила Кацевич розповіла, що автобус має низьку посадку і не передбачений для їзди по бездріжжю. А після чергової ями транспортний засіб просто вийшов з ладу.



Директор школи села Залухів Сергій Лукашик розповів, що до навчального закладу возять дітей із сусідніх сіл і ніколи нарікань на шкільний автобус не було.



Деталі - в сюжеті.





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